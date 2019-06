After the Fall: VR-Shooter der Arizona-Sunshine-Macher angekündigt - 4Players.de

Screenshot - After the Fall (OculusRift) Screenshot - After the Fall (OculusRift) Screenshot - After the Fall (OculusRift) Screenshot - After the Fall (OculusRift) Screenshot - After the Fall (OculusRift)

Vertigo Games ( Arizona Sunshine ) haben auf der E3 2019 den kooperativen VR-Shooter After the Fall angekündigt, der 2020 erscheinen soll ( Steam Oculus Store ). In der Spielbeschreibung heißt es: "Von den Entwicklern des erfolgreichen VR-Shooters Arizona Sunshine kommt nun ein episches VR-Action-FPS mit nahtlosem Co-Op-Gameplay, in dem sich bis zu vier Spieler in einer riesigen und äußerst feindlich gesinnten VR-Welt in einem rasanten Kampf ums Überleben behaupten müssen.After the Fall spielt in den eisbedeckten Ruinen von L.A., ungefähr 20 Jahre nach dem Fall der Menschheit. Das Spiel kombiniert dabei eine lebende VR-Welt, die mit Spielern auf der ganzen Welt geteilt wird, mit einer filmreifen und atmosphärischen Kampagne, actionreichem Solo- und Mehrspieler-Gameplay sowie tollen Inhalten nach dem Hauptspiel - von Grund auf entwickelt für VR." Hier ein erster Vorgeschmack:Letztes aktuelles Video: E3 2019 Ankuendigungs-Trailer