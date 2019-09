After the Fall: VR-Shooter erscheint 2020 auch für PSVR - 4Players.de

Im Rahmen der State of Play hat Vertigo Games angekündigt, dass der endzeitliche VR-Shooter After The Fall neben HTC Vive und Oculus Rift im kommenden Jahr auch für PlayStation VR erscheinen wird. Nach Angaben beim PlayStation Blog soll es sich dabei um das bislang größte Projekt des Teams handeln, das zuvor u.a. Arizona Sunshine entwickelt hat.Als Besonderheit hebt man das Koop-Erlebnis hervor, denn man kann sich gemeinsam mit bis zu drei Freunden durch das postapokalyptische und von Eis bedeckte Los Angeles einer alternativen Realität mit dem Flair der Achtziger ballern."Und wo wir gerade vom Basislager sprechen: Es handelt sich dabei um einen gemeinsam genutzten Knotenpunkt, an dem ihr andere Spieler aus aller Welt antreffen werdet", so Nick Witsel, Game Designer bei Vertigo Games. "Ihr könnt zusammen Zeit verbringen, in VR interagieren, eine Gruppe mit bis zu vier Spielern bilden, um zusammen eine Mission zu bestreiten, und mehr. Aber wenn ihr wollt, könnt ihr das Spiel auch alleine spielen – der Schwierigkeitsgrad passt sich entsprechend an. Allerdings finde ich persönlich, dass es mehr Spaß macht, mit Freunden zu spielen, besonders in VR!"Weitere Informationen, u.a. zur geplanten Beta, findet man auf der offiziellen Webseite Letztes aktuelles Video: State of Play Trailer PSVR