After the Fall: VR-Koop-Shooter der Arizona-Shunshine-Macher erscheint im Sommer auch für Oculus Quest

Der kooperative VR-Shooter After the Fall wird im Sommer nicht nur für Oculus Rift, HTC Vive, Valve Index und PlayStation VR, sondern auch für Oculus Quest erscheinen und plattformübergreifende Mehrspieleroptionen bieten, wie Vertigo Games ( Arizona Sunshine ) im Rahmen des Oculus Gaming Showcase bekannt gaben. Außerdem hat man einen neuen Trailer der eisigen Koop-Action veröffentlicht (siehe unten)."Von Beginn an, war es unser größtes Ziel, den VR-Spielern mit After the Fall einen von den 1980ern inspirierten postapokalyptischen Koop-Shooter zu bieten, den man zusammen mit seinen Freunden erleben kann - egal, auf welcher Plattform man jeweils spielt – und wir können es kaum erwarten zu hören, was die Spieler über den ersten Blick auf das gezeigte Action-Gameplay denken", so Trevor Blom, Technical Director bei Vertigo Games. "Jede VR-Plattform für die After the Fall entwickelt wurde, bietet eigene Möglichkeiten und Herausforderungen und jetzt auch Oculus Quest ohne Kompromisse beim Gameplay mit ins Boot geholt zu haben, ist eine technische Leistung, auf die ich unglaublich stolz bin."Weiter heißt es vom Hersteller: "Mit der vollständigen VR-Bewegungssteuerung werden die Spieler sich in Vierer-Teams - oder in Begleitung von KI-Gefährten - in feindliches Gebiet wagen und ein Arsenal einzigartiger tödlicher Waffen gegen Horden von Snowbreed einsetzen: wilde untote Kreaturen, von denen die Menschheit unter die Erde getrieben wurde. Alles, um das Überleben der Menschheit für einen weiteren Tag zu sichern."Letztes aktuelles Video: SpielszenenTeaser