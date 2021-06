After the Fall: Actionreicher Blick auf die kooperative Abwehr der Schnee-Zombies in VR

Im heutigen Trailer im Rahmen des Event-Streams "Upload VR Showcase" haben sich einige Entwickler der Vertigo Studios ( Arizona Sunshine ) zusammengesetzt, um einen näheren Blick auf den actionlastigen, plattformübergreifenden Multiplayer-Koop von After the Fall zu werfen.Der Zombie-Shooter in einer vereisten dystopischen Welt ist im Laufe des Sommers 2021 für die Plattformen Oculus Quest, PlayStation VR und PC-VR geplant - inklusive plattformübergreifendem Multiplayer. Statt Untote aus der Wüste werden diesmal Schnee-Zombies zersplattert - oder die "Snowbreed", wie sie in diesem alternativen postapokalyptischen Los Angeles der Achtziger Jahre genannt werden. Ein Medikament verwandelte normale Menschen in solche Monster mit ausgeprägter Herdenmentalität, die sich auch in den Angriffsmustern widerspiegeln soll.Letztes aktuelles Video: Trailer Enemies and Combat