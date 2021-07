After the Fall: Kooperativer VR-Shooter erscheint erst im späteren Jahresverlauf

We’re close, but we need a little more time. pic.twitter.com/vHUGDZxzHT



Für After the Fall könnte der Name zum Programm werden. Der ursprünglich angepeilte Release-Termin für den kooperativen VR-Shooter mit "Schnee-Zombies" wurde über den Haufen geworfen. Entwickler Vertigo Games ( Arizona Sunshine ) verkündete auf dem offiziellen Twitter-Auftritt des Spiels, dass der Titel erst im späteren Jahresverlauf erscheinen wird.Somit könnte es also tatsächlich erst "nach dem Herbst" soweit sein. Dann stehen die Versionen für PSVR, Oculus Quest 2 sowie PC-VR an. Die Umsetzung für die alte Oculus Quest (1) soll dagegen erst 2022 folgen. Eine Aufteilung der Quest-Plattformen haben wir in dieser Form noch nicht gesehen. Anlass für die Verschiebungen ist, dass der Release auf verschiedenen Systemen inklusive Cross-Plattform-Unterstützung technisch sauber und geschmeidig über die Bühne gehen soll.