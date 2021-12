After the Fall: Video wirft einen Blick auf plattformübergreifenden Koop-Modus

Ein paar Tage vor dem Release hat Entwickler Vertigo Games (Arizona Sunset) ein neues Video für den VR-Shooter After the Fall veröffentlicht. Darin wird der Koop-Modus präsentiert, der die Spieler plattformübergreifend gegen die Untoten-Bedrohung antreten lässt, egal ob sie auf PlayStation VR, Meta Quest 2 oder PC-VR spielen.Vertigo Games beschreibt das Spiel wie folgt:"After the Fall spielt in den eisbedeckten Ruinen eines alternativen L.A. der 1980er Jahre, fast 20 Jahre nach der Apokalypse, und kombiniert eine sich entwickelnde VR-Welt, die mit Spielern auf allen Plattformen geteilt wird, mit actionreichem Koop-Gameplay, das von Grund auf für VR entwickelt wurde.Die Spieler begeben sich in die Überreste eines zugefrorenen, postapokalyptischen L.A., schwingen tödliche Waffen sowie 1980er-Jahre-inspirierte Technologie mit realen Bewegungen und entwickeln ihren eigenen Kampfstil, während sie sich mit Spielern auf der ganzen Welt zusammenschließen, um gegen Gegner-Horden sowie übermächtige Bosse antreten. Damit wollen sie die Stadt zu einem besseren Ort zu machen, als ihre Vorgänger diese hinterlassen haben."After the Fall erscheint am 9. Dezember 2021 für PlayStation VR, PC-VR sowie Meta/Oculus Quest 2. Die Launch-Edition beinhaltet automatischen Zugriff auf die gesamte Frontrunner-Saison, die eine Reihe neuer Karten, Spielmodi und Features in die Welt von After the Fall bringen wird. Weitere Details werden noch bekannt gegeben. Die Veröffentlichung für Oculus Quest 2 folgt im nächsten Jahr.Letztes aktuelles Video: Crossplatform Gameplay Showcase