PC Engine Core Grafx Mini: Konami enthüllt Veröffentlichungsdatum, Preis und Spiele-Lineup - 4Players.de

Konami hat ein Releasedatum für seine PC Engine Core Grafx Mini bekannt gegeben: Ab dem 19. März soll die Mini-Konsole in drei Varianten erhältlich sein (USA, Europa, Japan). Zum Preis gibt es bisher nur Angaben für den japanischen Markt, wo das Gerät für 10.500 Yen angeboten werden soll, was umgerechnet etwa 86 Euro entspricht. Vorbestellungen sind ab dem 15. Juli möglich. Sämtliche Versionen der Mini-Konsole sollen nach Angaben von Gematsu exklusiv via Amazon Japan verkauft werden. Das Spiele-Lineup wurde ebenfalls veröffentlicht, das sich je nach Territorium etwas unterscheidet.Hier das Lineup laut Gematsu Air ZonkAlien CrushBlazing LazersBomberman '93Bonk's RevengeCadashChew-Man-FuDungeon ExplorerJ.J. & JeffLords Of ThunderMilitary Madness (Nectaris)Moto RoaderNeutopiaNeutopia IINew Adventure IslandNinjaspiritParasol StarsPower GolfPsychosisR-TypeSoldier BladeSpace HarrierVictory RunYs Book I&IIAkumajo Dracula X Chi No Rondo (Castlevania: Rondo Of Blood)AldynesAppare! GateballBomberman '94Bomberman Panic BomberCho AnikiDaimakaimura (Ghouls 'N' Ghosts)Dungeon ExplorerFantasy ZoneGinga Fukei Densetsu SapphireGradius (Nemesis)Gradius II - Gofer No Yabo (Nemesis II)Jaseiken NecromancerNectaris (Military Madness)NeutopiaNeutopia IINinja Ryukenden (Ninja Gaiden)PC-Genjin (Bonk)SalamanderSnatcherStar Parodier (Fantasy Star Soldier)Super DariusSuper Momotaro Dentetsu IISuper Star SoldierThe Kung Fu (China Warrior)Ys I&IIAkumajou Dracula X Chi no Rondo (1993)Aldynes (1991)Appare! Gateball (1988)Bomberman '94 (1993)Bomberman Panic Bomber (1994)Chou Aniki (1992)Daimakaimura (1990)Dungeon Explorer (1989)Fantasy Zone (1988)Ginga Fukei Densetsu Sapphire (1995)Gradius (1991)Gradius II: Gofer no Yabou (1992)Jaseiken Necromancer (1988)The Kung Fu (1987)Nectaris (1989)Neutopia (1989)Neutopia II (1991)Ninja Ryuukenden (1992)PC Genjin (1989)Snatcher (1992)Star Parodier (1992)Super Darius (1990)Super Momotaro Dentetsu II (1991)Super Star Soldier (1990)Tokimeki Memorial (1994)Ys I & II (1989)