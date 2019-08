PC Engine Core Grafx Mini: Retro-Konsole wird nicht in Deutschland erscheinen - 4Players.de

Air Zonk

Alien Crush

Blazing Lazers

Bomberman '93

Bonk's Revenge

Cadash

Chew-Man-Fu

Dungeon Explorer

J. & Jeff

Lords Of Thunder

Military Madness

Moto Roader

Neutopia

Neutopia II

New Adventure Island

Ninja Spirit

Parasol Stars

Power Golf

Psychosis

R-Type

Soldier Blade

Space Harrier

Splatterhouse

Victory Run

Ys Book I&II

Akumajō Dracula X Chi No Rondo

Aldynes

Appare! Gateball

Bomberman '94

Bomberman Panic Bomber

Chō Aniki

Daimakaimura

Dragon Spirit

Dungeon Explorer

Fantasy Zone

Galaga '88

Ginga Fukei Densetsu Sapphire

Gradius

Gradius II - Gofer No Yabō -

Jaseiken Necromancer

Nectaris

Neutopia

Neutopia II

Ninja Ryūkenden

PC Genjin

Salamander

Seirei Senshi Spriggan

Snatcher

Spriggan mark2

Star Parodier

Super Darius

Super Momotarō Dentetsu II

Super Star Soldier

The Genji and the Heike Clans

The Kung Fu

The Legend of Valkyrie

Ys I・II

Die Mini-Retro-Konsole PC Engine Core Grafx Mini wird nicht offiziell in Deutschland veröffentlicht. Konami Digital Entertainment meldet via Gamefron t, dass das Gerät in Europa ausschließlich in Großbritannien, Frankreich und Italien erscheinen wird. Zwei weitere Varianten sind für Nordamerika (TurboGrafx-16 mini) und Japan (PC Engine mini) vorgesehen. Die Konsole wird exklusiv bei Amazon ab dem 19. März 2020 vertrieben. Der Preis liegt bei 109,99 Euro. Die Software-Umsetzungen stammen von M2.Spiele in englischer Sprache:Spiele in japanischer Sprache: