Lost Words: Beyond the Page: Narratives 2D-Abenteuer aus der Feder von Rhianna Pratchett - 4Players.de

Sketchbook Games, Fourth State und Modus Games haben anlässlich der E3 2019 ein neues Video zu Lost Words: Beyond the Page veröffentlicht. Darin geben sie Einblicke in das narratives 2D-Adventure aus der Feder von Rhianna Pratchett , das im Dezember 2019 für PC ( Steam ), PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch erscheinen soll. Der Trailer zeige das wunderschöne Märchen, das vor einem farbenprächtigen Hintergrund die Geschichte einer jungen, aufstrebenden Autorin und einer Fantasiewelt erzähle, in der Worten eine große Macht innewohne:Letztes aktuelles Video: E3 2019 TrailerDer Publisher schreibt: "Das von Rhianna Pratchett zu Papier gebrachte Lost Words: Beyond the Page ist ein mitreißendes Adventure, verpackt in einer allesumfassenden und berührenden meta-Story, die sich mit tiefgründigen Themen wie Liebe, Beziehungen, Verlust und Trauer befasst. Der Titel hat bereits viel Anerkennung erhalten und schon während der Entwicklung einige Awards gewonnen - beispielsweise 'Best Indie Game' auf der Game Connection Paris und 'Special Selection Indie Award' auf der Reboot Develop.Lost Words: Beyond the Page versetzt den Spieler in die Rolle eines jungen Mädchens und er erlebt ihre Abenteuer in der fantastischen Welt Estorias. Um deren Rätsel zu lösen, verwenden Spieler bewegliche Wörter und nutzen diese dann als Plattformen, um weiter durch eine sich stets ändernde, magische Landschaft zu reisen. Die Vernetzung von Game-Design, Schreibkunst und Musik macht Lost Words: Beyond the Page zu einem der einzigartigsten und bewegenden Titel des Jahres."