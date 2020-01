Lost Words: Beyond the Page: Video gibt neue Einblicke in das narrative 2D-Abenteuer von Rhianna Pratchett

Screenshot - Lost Words: Beyond the Page (PC) Screenshot - Lost Words: Beyond the Page (PC) Screenshot - Lost Words: Beyond the Page (PC) Screenshot - Lost Words: Beyond the Page (PC) Screenshot - Lost Words: Beyond the Page (PC) Screenshot - Lost Words: Beyond the Page (PC) Screenshot - Lost Words: Beyond the Page (PC) Screenshot - Lost Words: Beyond the Page (PC) Screenshot - Lost Words: Beyond the Page (PC) Screenshot - Lost Words: Beyond the Page (PC)

Sketchbook Games, Fourth State und Modus Games haben einen neuen Trailer zu Lost Words: Beyond the Page veröffentlicht, der aktuelle Spielszenen aus dem narrativen 2D-Plattformer aus der Feder von Rhianna Pratchett zeigt, der im Frühjahr 2020 für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PC ( Steam ) erscheinen soll:Dazu heißt es von den Machern: "Im neuen Trailer spricht Izzy über ihre emotionale Reise als junge Schriftstellerin. In der wundervollen Fantasie-Welt Estoria nutzt die Protagonistin ihre Kreativität, um in ihrem Tagebuch die Aufs und Abs ihres Lebens zu verarbeiten. Izzys Erinnerungen und ihre Vorstellungskraft inspirieren atemberaubende Szenen einer bunten, bewegenden Welt, in der sich die emotionale Geschichte stets weiter entfaltet. Während einzelne Momente voller Freude und kindlichem Eifer erzählt werden, hält in diese Unschuld letztendlich doch immer die Realität Einzug.Lost Words: Beyond the Page hat schon während seiner Entwicklung großes Lob geerntet und konnte unter anderem als 'Best Indie Game' auf der Game Connection Paris glänzen. Der Titel wurde zusätzlich auf der Reboot Develop mit dem 'Special Selection Indie Award' ausgezeichnet. Die rührende Geschichte von Rhianna Pratchett wird in Lost Words: Beyond the Page auf innovative Weise mit Platforming und Rätseln verbunden, und verspricht so Spielern ein mitreißendes und wunderschönes Abenteuer."