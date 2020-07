Röki: Nordisches Fantasy-Abenteuer ehemaliger Guerrilla-Games-Entwickler für PC erschienen

Ein 12-15 stündiges Abenteuer mit einer modernisierten Vision für das Genre

Wunderschöne handgefertigte Grafiken

Herausforderndes, aber niemals unversöhnliches oder unfaires Gameplay

Sucht nach Hinweisen und zieht Elemente per Drag & Drop in die Umgebung, um miteinander verknüpfte, intuitive und einprägsame Rätsel zu lösen.

Fehlt das richtige Werkzeug für ein Rätsel? Kombiniert die einzigartigen Gegenstände, die ihr während Tove’s Reise entdeckt habt, um neue, nützliche Gegenstände in einem einfachen Drag & Drop-Craft-System herzustellen.

Öffnet Toves Tagebuch, in dem ihr die aufgedeckten unerforschten Gebiete, die gesammelte Beute und die einzigartigen Abzeichen vermerkt, die sie sich während der Reise verdient hat. Das Tagebuch dient auch als ein Fenster in die reiche skandinavische Folklore, von der Röki nachhaltig beeinflusst ist.

Am 23. Juli 2020 haben Polygon Treehouse und United Label Games das von skandinavischer Folklore inspirierte Fantasy-Adventure Röki für PC veröffentlicht. Auf Steam und GOG wird aktuell noch ein Launch-Rabatt von 15 Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (18,69 Euro statt 21,99 Euro). Die bisherigen Nutzerreviews auf Valves Download-Portal sind "positiv" (derzeit sind 93 Prozent von 15 Reviews positiv). Eine Umsetzung für Nintendo Switch ( eShop ) soll folgen."Für unseren Debüt-Indie-Titel wollten wir weg von den 'Shooty-Shooty'-Spielen, die wir bei PlayStation gemacht hatten - und ein Spiel über Familie, Abenteuer, Monster und Freundlichkeit erschaffen. Als wir vor drei Jahren mit der Entwicklung begannen, war die Welt noch ein ganz anderer Ort, und wir hoffen, dass das Spiel und seine Inhalte heute relevanter und wichtiger sind denn je", so Entwicklungsleiter Tom Jones und Alex Kanaris-Sotiriou (ehemalige Art Director bei Guerrilla Games und Sony Computer Entertainment).Spielbeschreibung des Herstellers: "Röki entführt Spielerinnen und Spieler auf eine Reise durch ein dunkles zeitgenössisches Märchen, das von skandinavischer Folklore inspiriert wurde und lässt uns in die Schuhe der Heldin Tove schlüpfen - ein junges Mädchen, das von der Magie berührt wurde. Wir enträtseln die Geheimnisse eines mystischen Waldes und seiner verborgenen Pfade, finden kuriose Gegenstände, setzen uns mit seltsamen Kreaturen auseinander und reisen in Toves Erinnerungen, um ihre Vergangenheit zu konfrontieren, während wir versuchen, ihre Familie zu retten."Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer PC