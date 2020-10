Röki: Nordisches Fantasy-Abenteuer ehemaliger Guerrilla-Games-Entwickler für Switch erschienen

Aktualisierung vom 16. Oktober 2020, 11:43 Uhr:

Ursprüngliche Meldung vom 13. Oktober 2020, 19:05 Uhr:

Inzwischen haben Polygon Treehouse und United Label Games Röki auch für Nintendo Switch veröffentlicht. Im eShop wird noch bis zum Ende des Monats ein Launch-Rabatt von 20 Prozent auf den regulären Verkaufspreis des auf skandinavischer Geschichte und Folklore basierenden Fantasy-Abenteuers gewährt (15,99 Euro statt 19,99 Euro).Wie Gematsu.com berichtet, bringt Polygon Treehouse sein nordisches Fantasy-Adventure Röki an diesem Donnerstag, 15. Oktober auf die Switch. Auch eine offiziell noch nicht angekündigte PS4-Umsetzung scheint in der Mache zu sein, da bereits eine entsprechende taiwanesische Alterseinstufung aufgetaucht ist. Im Test der PC-Fassung resümierte Alice im August:"Röki widmet sich der verspielten und märchenhaften Seite der nordischen Mythologie. Es geht um Trolle, Wasserwesen, Nokken und Tomte. Das fantastische Artdesign und die musikalische Untermalung versetzten mich sofort in eine Berghütte in Schweden, Island oder Norwegen. Die Rätsel sind clever miteinander verkettet, der Schwierigkeitsgrad genau richtig und durch die zahlreichen tollen Wesen skandinavischer Folklore wurden selbst die Hol-und Bringdienste nicht langweilig."Letztes aktuelles Video: VideoTest