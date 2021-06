Eldest Souls: Das Soulslike-Abenteuer beginnt Ende Juli

Am 29. Juli 2021 wollen Fallen Flag Studio, United Label Games und CI Games das Action-Rollenspiel Eldest Souls für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S und Nintendo Switch veröffentlichen, wie im Rahmen der Future Games Show bekannt wurde. Via Steam und GOG kann man die Boss-Rush-Action im Pixelart-Stil bereits auf die Wunschliste setzen. In der Spielbeschreibung heißt es: "Eldest Souls ist ein herausforderndes Pixel-Art-Boss-Rush-Spiel im 'Souls'-Stil. Die alten Götter waren lange eingesperrt. Die Menschheit florierte. Große Königreiche haben sich aus den verlassenen Tempeln der Götter erhoben. Doch diese Zeit ist vorbei ...In ihrem letzten Racheakt brachten die alten Götter Chaos und Verwüstung über die Welt. Ackerländer verwandelten sich in Wüsten, Flüsse in Staub. Der große Kreuzzug, der entsandt wurde, um die eingesperrten Götter ein für alle Mal zu vernichten, verschwand und die Königreiche der Menschen waren in Auflösung begriffen. Ein einsamer Krieger nähert sich der Zitadelle, dem uralten Gefängnis der Götter. Sein Ziel ist einfach: Sie alle töten.In Eldest Souls erkundest du die riesige, vergessene Zitadelle auf der Suche nach den alten Göttern. Im Tempelgefängnis erwarten dich interessante NPCs, aufregende Quests und dunkle Mysterien. Aufeinandertreffen mit den alten Göttern sind ... tödlich. Bei dem schnellen und herausfordernden Kampfsystem zählt jeder Augenblick. Doch das Glück ist mit den Mutigen, und ein Sieg über die alten Götter könnte dem Spieler Kräfte jenseits menschlicher Vorstellungskraft gewähren."Letztes aktuelles Video: Story Trailer