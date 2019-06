SpaceEngine: Lust auf einen virtuellen Trip ins Weltall? - 4Players.de

Screenshot - SpaceEngine (HTCVive) Screenshot - SpaceEngine (HTCVive) Screenshot - SpaceEngine (HTCVive) Screenshot - SpaceEngine (HTCVive) Screenshot - SpaceEngine (HTCVive) Screenshot - SpaceEngine (HTCVive) Screenshot - SpaceEngine (HTCVive) Screenshot - SpaceEngine (HTCVive) Screenshot - SpaceEngine (HTCVive) Screenshot - SpaceEngine (HTCVive) Screenshot - SpaceEngine (HTCVive) Screenshot - SpaceEngine (HTCVive) Screenshot - SpaceEngine (HTCVive) Screenshot - SpaceEngine (HTCVive) Screenshot - SpaceEngine (HTCVive) Screenshot - SpaceEngine (HTCVive) Screenshot - SpaceEngine (HTCVive) Screenshot - SpaceEngine (HTCVive) Screenshot - SpaceEngine (HTCVive) Screenshot - SpaceEngine (HTCVive) Screenshot - SpaceEngine (HTCVive) Screenshot - SpaceEngine (HTCVive) Screenshot - SpaceEngine (HTCVive) Screenshot - SpaceEngine (HTCVive) Screenshot - SpaceEngine (HTCVive) Screenshot - SpaceEngine (HTCVive) Screenshot - SpaceEngine (HTCVive) Screenshot - SpaceEngine (HTCVive) Screenshot - SpaceEngine (HTCVive) Screenshot - SpaceEngine (HTCVive) Screenshot - SpaceEngine (HTCVive) Screenshot - SpaceEngine (HTCVive) Screenshot - SpaceEngine (HTCVive) Screenshot - SpaceEngine (HTCVive) Screenshot - SpaceEngine (HTCVive)

Die wissenschaftsbasierte Weltraum-Simulation SpaceEngine von Vladimir Romanyuk ist am 11. Juni 2019 in den Early Access auf Steam gestartet, wo sie in ein bis zwei Jahren mithilfe der Community vollendet werden soll. Bis zum 18. Juni wird noch ein Launch-Rabatt von 25 Prozent auf den Verkaufspreis gewährt (15,74 Euro statt 20,99 Euro). Die bisherigen Nutzerreviews sind "sehr positiv" (aktuell sind 97 Prozent der über 450 Reviews positiv). Für VR-Fans wird eine Unterstützung von HTC Vive, Oculus Rift und Windows Mixed Reality geboten.In der vermutlich durch ein Übersetzungsprogramm gejagten Spielbeschreibung heißt es: "SpaceEngine ist ein 1:1 großer, Wissenschaftsbasierter Universum Simulator, welches Milliarden über Milliarden von Galaxien, Nebel, Sternen und Planeten besitzt. All diese werden in ihrer vollen und realen Größe dargestellt. Erforsche die Erde und unsere benachbarten Welten in unserem Sonnensystem, Umkreise ein schwarzes Loch, in einer Galaxie Milliarden von Lichtjahren entfernt oder besuche alles, was dazwischen liegt.Zeit und Raum sind deine zum Erforschen - reise zwischen den Sternen mit millionenfacher Lichtgeschwindigkeit und beschleunige Zeit, um die Bahnbewegung von Tausenden von Welten vor deinen Augen zu sehen. Alle Planeten, die du in deiner Reise begegnest werden eine Prozedurale 3d Landschaft mit detaillierten Texturen besitzen. Alles was du am Himmel siehst - Sterne und Galaxien, Planeten und Monde, Asteroiden und Kometen, schwarze Löcher und Neutronensterne, Sternhaufen und Nebel - sind deine zum Erforschen.Raumschiffe mit Newtonsche Physik und Autopilot Funktionen (Im Entwicklungsstadium jedoch völlig benutzbar) sind deine, um überall im Universum im Flugsimulator Modus hinzufliegen. SpaceEngine ist auch sehr willkommen gegenüber Ersteller von Mods und Add-ons. Erstelle deinen eigenen Planeten, Sternensystem, Galaxie, importiere deinen eigenen Raumschiff Model, erstelle Custom GUI Skins und vieles mehr. Alles zudem auch ganz leicht mit anderen teilbar."Mehr dazu auf der offiziellen Website und im folgenden Video:Letztes aktuelles Video: Early Access Launch Trailer