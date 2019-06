Just Dance 2020: Erscheint am 5. November für PS4, Stadia, Switch, Wii und Xbox One - 4Players.de

God Is a Woman - Ariana Grande

Skibidi - Little Big

Vodovorot - XS Project

Bangarang - Skrillex Ft. Sirah

Con Calma - Daddy Yankee Ft. Snow

Bad Boy - Riton & Kah-Lo

High Hopes - Panic! At The Disco

Kill This Love - BLACKPINK

Sushi - Merk & Kremont

I Like It - Cardi B, Bad Bunny & J Balvin

Policeman - Eva Simons Ft. Konshens

Rain Over Me - Pitbull Ft. Marc Anthony

"Sweat-Modus: Mit dem Sweat-Modus können die Spieler trainieren und gleichzeitig Spaß haben! Sie können ihre verbrannten Kalorien sehen, Zeit mit Tanzen verbringen und sich mit ihren speziellen Sweat-Playlists motivieren lassen.

Kids-Modus: Der spezielle Kids-Modus ermöglicht es den jüngsten Spielern Just Dance mit acht neuen kinderfreundlichen Songs zu erleben, die optimal auf die Bedürfnisse der Kinder zugeschnittenen sind.

Just Dance Unlimited: Der Dance-on-Demand Abo-Streaming-Service ermöglicht den Zugriff auf über 500 Songs. Jeder Kauf des Spiels enthält einen einmonatigen kostenlosen Zugang."

Auch in diesem Jahr wird Ubisoft wieder einen Ableger des Tanzspiels veröffentlichen: Just Dance 2020 erscheint am 5. November 2019 für Switch, Wii, PlayStation 4, Xbox One und Stadia."Seit über 10 Jahren ist Just Dance eine unglaubliche Reise für alle, die an dieser Marke bei Ubisoft arbeiten. Wir haben gesehen, wie sich Just Dance von einem Casual-Videospiel zu einem weltweiten Unterhaltungsphänomen mit Millionen von Fans entwickelt hat. Dies wäre ohne die Unterstützung unserer erstaunlichen Community nie möglich gewesen. Sie inspiriert und animiert uns jeden Tag kreativer zu sein. Bei Ubisoft Paris sind wir fest entschlossen, die Marke auch in Zukunft durch die Integration neuer Inhalte und noch mehr Spaß und Spielmöglichkeiten weiterzuentwickeln. Feiern wir gemeinsam das 10. Jubiläum von Just Dance", sagt Marine de la Seiglière, Director of Business & Brand Development bei Ubisoft Paris, leitendes Entwicklerstudio von Just Dance.Das Musik- und Tanzspiel wird 40 neue Songs, eine dgitale Sticker-Sammlung, einen Koop-Modus und ein erweitertes Empfehlungssystem (nur auf Wii) umfassen.Die ersten auf der E3 vorgestellten Songs:Weitere Features:"Die Just-Dance-Controller-App ist für PlayStation 4 Pro und PlayStation 4, die Xbox One-Gerätefamilie einschließlich der Xbox One X und Stadia, die Gaming-Plattform einer neuen Generation verfügbar. Mit dieser können Spieler mit ihrem Smartphone im Spiel navigieren und ist es möglich, die Tanzbewegungen zu verfolgen und zu bewerten, so dass kein weiteres Zubehör notwendig ist. Bis zu sechs Spieler können gleichzeitig mit ihren Handys tanzen. Die App ist für iOS und Android kostenlos verfügbar."Letztes aktuelles Video: Song List - Part 1