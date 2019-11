Just Dance 2020: Für Switch, Wii, PS4 und Xbox One erschienen - 4Players.de

I Don't Care - Ed Sheeran & Justin Bieber

Old Town Road (Remix) - Lil Nas X Ft. Billy Ray Cyrus

7 rings - Ariana Grande

Taki Taki - DJ Snake Ft. Selena Gomez, Ozuna, Cardi B

bad guy - Billie Eilish

Kill This Love - BLACKPINK

I Like It - Cardi B, Bad Bunny & J Balvin

Talk - Khalid

High Hopes - Panic! At The Disco

God Is A Woman - Ariana Grande

Con Altura - ROSALÍA & J Balvin Ft. El Guincho

Con Calma - Daddy Yankee Ft. Snow

The Time (Dirty Bit) - Black Eyed Peas

Soy Yo - Bomba Estéreo

365 - Zedd & Katy Perry

Rain Over Me - Pitbull Ft. Marc Anthony

Everybody (Backstreet's Back) - Millennium Alert

FANCY - TWICE

Into the Unknown - Disney's Frozen 2 (ab dem 22. November; nicht auf Wii)

Baby Shark - Pinkfong

Keep In Touch - JD McCrary

Get Busy - KOYOTIE

Só Depois Do Carnaval - Lexa

MA ITÃ…ª - Stella Mwangi

I Am the Best - 2NE1

Skibidi - Little Big

Bangarang - Skrillex Ft. Sirah

Bassa Sababa - Netta

My New Swag - VAVA Ft. Ty. & Nina Wang

Just An Illusion - Equinox Stars

Stop Movin' - Royal Republic

Tel Aviv - Omer Adam Ft. Arisa

Ugly Beauty - Jolin Tsai

Vodovorot - XS Project

Bad Boy - Riton & Kah-Lo

Sushi - Merk & Kremont

Policeman - Eva Simons Ft. Konshens

Fancy Footwork - Chromeo

Fit But You Know It - The Streets

Le Bal Masqué - Dr. Creole

Always Look on The Bright Side of Life - The Frankie Bostello Orchestra

Infernal Gallop (Can-Can) - The Just Dance Orchestra

"All-Stars-Modus: Spieler können mit dem brandneuen All-Stars-Modus in 10 Jahre Just Dance eintauchen. Die Spieler reisen über 10 Just Dance Planeten und tanzen durch die ikonischsten Songs und Universen des Franchise, um am Ende ihrer Reise einen exklusiven Song freizuschalten. Diese Online-Funktion erfordert einen schnellen Internetzugang.

Die Rückkehr des Koop-Modus: Spieler können sich für mehr Spaß mit ihren Freunden zusammentun. Der Koop-Modus bringt die Spieler zusammen, um ihren Score zu kombinieren und die Tanzfläche zu dominieren.

Ein persönlicheres Erlebnis: Das erweiterte Empfehlungssystem ermöglicht es den Spielern, zwischen einem personalisierten Angebot ihrer meistgenutzten Just Dance Inhalte zu wählen. Darüber hinaus können sie ihre eigenen Playlists erstellen, um ihre Just Dance Partys individuell anzupassen.

Zusätzlich zu neuem Content werden klassische Just Dance Features wie der Sweat Mode und Kids Mode in Just Dance 2020 zurückkehren.

Mit der Just Dance Controller App (nicht Wii-kompatibel) können Spieler mit ihrem Smartphone im Spiel navigieren, die Tanzbewegungen verfolgen und bewerten, sodass kein weiteres Zubehör notwendig ist. Bis zu sechs Spieler können gleichzeitig mit ihren Handys tanzen. Die App ist für iOS und Android kostenlos verfügbar."

Ubisoft hat Just Dance 2020 für Switch, Wii, PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht. Das Tanzspiel umfasst folgende neue Songs sowie einen Testmonat von Just Dance Unlimited (Dance-on-Demand Streamingdienst).Just Dance 2020 Songliste:Letztes aktuelles Video: Launch-TrailerFolgende Features hebt der Publisher hervor, wobei der All-Stars-Modus und das erweiterte Empfehlungssystem nicht in der Wii-Version enthalten sind.