Just Dance 2020: Feel the Power: Neue Tanzsaison gestartet

Holding Out For A Hero – Bonnie Tyler ist ab dem 12. März kostenlos für zwei Wochen in Just Dance 2020 erhältlich.

Never Gonna Give You Up – Rick Astley, dieser Dauerbrenner kommt am 19. März zurück für Spieler, die ein laufendes Just Dance Unlimited Abonnement oder aktives Probe-Abo besitzen.

Ein neuer, exklusiver Song: Woman Like Me - Little Mix Ft. Nicki Minaj

Troublemaker - Olly Murs Ft. Flo Rida

Pump Up The Volume - M|A|R|R|S

+ 1 Dauerbrenner

+ 2 neue Songs

Mit Feel The Power hat Ubisoft am 12. März die zweite Season in Just Dance 2020 auf Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation 4 und Google Stadia eingeläutet. Das neue kostenlose Update bringt zwei themenbasierte Inhalte: "Die Powerparty startet am 12. März und läuft bis zum 26. März. Sie bietet ein neues Boss-Familien-Turnier, eine Playlist sowie zwei Songs, welche über Just Dance 2020 zugänglich sind:Die Powergala ist vom 23. April bis zum 14. Mai verfügbar und liefert sechs neue Songs, die über Just Dance 2020 mit einem laufenden Abonnement von Just Dance Unlimited oder innerhalb eines aktiven Probe-Abos zugänglich sind.Zusammen mit der Veröffentlichung von Feel The Power starten auf dem World Dancefloor, dem Online-Modus von Just Dance, kostenlose Events unter dem Thema Superhelden. Spieler können sich Tänzern aus der ganzen Welt anschließen, um eine neue Boss-Familie zu besiegen oder an einem Turnier teilzunehmen. Die Spieler haben während der Powergala ebenfalls die Möglichkeit ihre Kreativität bei einem Contest auf unseren Social Media Plattformen unter Beweis zu stellen."Letztes aktuelles Video: Power Party Teaser