PlataGO! Super Platform Game Maker: Jump'n'Run-Baukasten auf PC und Switch gestartet - 4Players.de

Screenshot - PlataGO! Super Platform Game Maker (PC) Screenshot - PlataGO! Super Platform Game Maker (PC) Screenshot - PlataGO! Super Platform Game Maker (PC) Screenshot - PlataGO! Super Platform Game Maker (PC) Screenshot - PlataGO! Super Platform Game Maker (PC) Screenshot - PlataGO! Super Platform Game Maker (PC) Screenshot - PlataGO! Super Platform Game Maker (PC) Screenshot - PlataGO! Super Platform Game Maker (PC)

PQube und Super Icon haben den Jump'n'Run-Baukasten PlataGO! Super Platform Game Maker am 13. Juni 2019 für Nintendo Switch und PC veröffentlicht. Der Download des Super-Mario-Maker -Konkurrenten via eShop oder Steam schlägt jeweils mit 19,99 Euro zu Buche. Die bisherigen Nutzerreviews auf Steam sind "sehr positiv" (aktuell sind 80 Prozent von 55 Reviews positiv).In der Spielbeschreibung heißt es: "PlataGO! ist ein supereinfacher Plattformspiele-Baukasten, an dem Jung und Alt ihren Spaß haben!Hier wird nicht programmiert und eine komplexe Skriptsprache gibt es auch nicht: PlataGO! ist ein waschechtes Drag&Drop-Tool, das dich unverzüglich mit der Arbeit an Deinem eigenen Plattformspiel starten lässt. Kein Gedöns, kein Tutorial - leg einfach los und sei kreativ!Und noch besser: Du kannst einfach auf 'Play' drücken und Deine Level sofort spielen - es gibt keine einfachere Möglichkeit, ein neues Werk auszutesten! Egal, wie viel Erfahrung man mitbringt: Wirklich jeder kann hier ein einfaches Level in nur wenigen Minuten erschaffen.Gebaut wird das Level durch simples Klicken und Ziehen. Ist Dir ein Fehler unterlaufen? Korrigiere ihn fix mit dem Radiergummi-Tool! Du willst einen Gegner platzieren? Aufs Menü klicken, ziehen, ablegen - fertig!Dank einer breiten Palette von Elementen, Gegnern und Levelobjekten kannst Du Deiner Phantasie freien Lauf lassen. Von Trampolinen, Teleportern und Kanonen bis zu fallenden und sich bewegenden Plattformen, Laserfallen oder Jetpacks - Du hast die Wahl!PlataGO! bietet zudem jede Menge Retro-Optiken, die an beliebte Spielsysteme angelehnt sind. Lass Deinen Plattformer aussehen, als sei er auf NES, SNES, Amiga, Commodore 64 oder Game Boy zuhause. Eine ganze Bandbreite grafischer Stile befindet sich nur einen Mausklick entfernt!" Hier eine Kostprobe:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer