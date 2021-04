The Wizards - Dark Times: Eigenständige Erweiterung der VR-Action wird im Mai für Quest umgesetzt

Werde zum Zauberer - Dein Körper ist schwach, doch deine Macht kennt keine Grenzen. Entdecke 11 individuell gestaltete Zaubersprüche mit unterschiedlichen Fähigkeiten und Effekten. Dafür brauchst du keine Tastenkombinationen mehr - du kannst du arkanen Mächte einzig mit deinen Händen steuern, wie ein echter Zauberer!

Ein großes Abenteuer wartet - Eine geheimnisvolle, düstere Seuche ist über Meliora ausgebrochen. Sie verwandelt ihre Bewohner in Wesen voller Hass und Wahn. Verbotene Mächte und abtrünnige Zauberer beherrschen die Welt, und nur du kannst den Weltuntergang noch verhindern. Rase durch den vergessenen Wald, wate durch die giftigen Sümpfe Melioras, steige in die Ruinen einer Nekropolis herab und vieles mehr - magische Barrieren können dich nicht aufhalten!

Rette Meliora - Viele Zauberwesen sind der Seuche zum Opfer gefallen und haben sich in Wesen der Zerstörung und des Todes verwandelt. Es warten neue, herausfordernde Feinde mit eigenen Fähigkeiten und Verhaltensweisen auf dich. Du kannst mit starkem Widerstand rechnen - die Welt endet und sie will dich mit in den Abgrund reißen!

Die eigenständige The-Wizards -Erweiterung The Wizards - Dark Times wird am 6. Mai 2021 für Oculus Quest umgesetzt: Das hat Carbon Studio in einem aktuellen Spielszenen-Trailer für Facebooks mobiles VR-System verraten. Am 4. Juni 2020 hatte der polnische Entwickler die VR-Zauberaction bereits für Oculus Rift, HTC Vive, Valve Index und Windows Mixed Reality veröffentlicht.Zur Fassung für PC-Headsets heißt es auf Steam "The Wizards sind mit einem überarbeiteten Zauberspruchsystem auf Gestenbasis wieder da. Es warten neue Umgebungen mit Interaktionsmöglichkeiten, neue spannende Feinde sowie Aurelius auf dich, der stets einen Spruch auf den Lippen hat. Setze dein VR-Headset auf und begib dich auf eine brandneue Reise durch die heimgesuchte Welt von Meliora."Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer