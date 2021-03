Read Only Memories: Neurodiver: Erscheint auch für PS5 und Switch; PC-Demo verfügbar

Neben den bereits bestätigten Plattformen PC, PS4 und Xbox One wird das Cyberpunk-Abenteuer Read Only Memories: Neurodiver zeitgleich im ersten Quartal 2021 auch für PS5 und Switch erscheinen. Das hat Entwickler MidBoss nach Angaben von Gematsu offiziell angekündigt. Neben der Veröffentlichung bei Steam soll die PC-Version zusätzlich auch im Epic Games Store erscheinen. Bei beiden Anbietern findet man mittlerweile auch eine 226MB große Demo , mit der man in das Spiel hineinschnuppern darf.Bei Read Only Memories: Neurodiver handelt es sich um den Nachfolger von 2064: Read Only Memories. Einstellen darf man sich auf ein Wiedersehen mit alten Bekannten aus Neo San Francisco wie Jess Meas, TOMCAT oder Lexi Rivers. Gleichzeitig soll man jede Menge neue Charaktere, Schauplätze und Spielmechaniken kennenlernen. Darunter die Möglichkeit, in die Gedächtnisse anderer Figuren abzutauchen und deren Erinnerungen zu manipulieren, woraus sich mehrere unterschiedliche Spielenden ergeben sollen.Letztes aktuelles Video: Teaser Trailer