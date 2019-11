New Super Lucky's Tale: Der ehemalige VR-Fuchs hüpft auf die Switch - 4Players.de

Ein facettenreiches Gameplay: Erkunde Open-World-Umgebungen in 3D, spiele durch handlungsbasierte Adventure-Level, stelle dich 2D-Sidescroller-Herausforderungen, spiele Minispiele, löse knifflige Rätsel, bestreite aufregende Endgegnerkämpfe und lerne Charaktere kennen, die du so schnell nicht vergessen wirst!

Eine Hommage an 3D-Jump-'n'-Run-Klassiker: Hunderte von Sammelitems, jede Menge Geheimnisse und eine breite Auswahl an schicken Outfits für den modebewussten Abenteurer warten nur darauf, von dir entdeckt zu werden!

New Super Lucky's Tale enthält sowohl völlig neue wie auch überarbeitete bekannte Level, eine präzisere Steuerung, eine frei rotierbare Kamera sowie weitere Verbesserungen in nahezu jedem Spielaspekt, darunter Grafik, Beleuchtung, Zwischensequenzen, Dialoge, Nutzeroberfläche, Ton, Musik und mehr.

Die Playful Studios und PQube haben New Super Lucky's Tale am 8. November 2019 als Download für Switch veröffentlicht. Der Preis im eShop beträgt 39,99 Euro. Am 13. Dezember soll das 3D-Jump'n'Run (zur Vorschau ) außerdem als Boxversion im Einzelhandel erscheinen. Damit hüpft der ehemalige VR-Fuchs nach Oculus Rift ( Lucky's Tale ) sowie PC und Xbox One ( Super Lucky's Tale ) nun auch auf der Nintendo-Konsole.Folgende Features werden vom Hersteller angepriesen:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer