New Super Lucky's Tale is coming soon to Xbox One and PS4!! Stay tuned for more details... pic.twitter.com/PhjHiQWfEw



— New Super Lucky's Tale (@PlayfulLucky) May 18, 2020

Der Plattformer New Super Lucky's Tale erscheint auch für PS4 und Xbox One. Das haben die Playful Studio via Twitter verkündet, nennen aber noch keinen konkreten Releasetermin. Allerdings soll die Umsetzung laut Angeben des Studios schon "bald" erscheinen. Weitere Details sollen in Kürze folgen.Bisher erschien das Spiel mit einem Fuchs als Helden lediglich für Switch. In unserem Test hinterließ das Hüpf-Abenteuer einen guten Eindruck und bekam eine Wertung von 75%.Letztes aktuelles Video: Launch Trailer