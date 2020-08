New Super Lucky's Tale: Umsetzungen für PS4 und Xbox One erschienen

Playful hat heute ohne viel Tamtam seinen 3D-Plattformer New Super Lucky's Tale : als Download für PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht. Damit ist die sinnvoll verbesserte Version von Super Lucky's Tale (u.a. mit frei drehbarer Kamera) also nicht mehr nur für die Switch erhältlich ( zum Test auf Nintendos Konsole ). Auf der Xbox One ist der Titel auch im Xbox Game Pass Ultimate enthalten.Im Microsoft-Store heißt es zum Spiel:"Begleite Lucky auf seiner spannenden Reise durch das Buch der Zeitalter, ein magisches Artefakt, das Portale in erstaunliche Welten öffnet. Schließe neue Freundschaften, erkunde aufregende Länder und nimm dem bösen Zauberer Jinx und seiner Schurkenfamilie, dem gefürchteten Kätzchenrudel, die fehlenden Seiten ab.• Unterschiedliche Gameplay-Mechaniken, große 3D-Hubs, Abenteuerlevel, 2D-Side-Scroller-Herausforderungen, lohnende Minispiele, anspruchsvolle Rätsel und spannende Bosskämpfe.• Tausende Sammelgegenstände, jede Menge lohnende Geheimnisse, unvergessliche Charaktere und ein ganzer Kleiderschrank voller stylischer Kostüme.• Das 3D-Abenteuer, auf das du gewartet hast. Entwickelt, um Spieler aller Altersklassen zu verzücken und herauszufordern.• Eine komplette Überarbeitung des originalen Super Lucky's Tale mit umgestalteten und neuen Levels, einer vollständig drehbaren Kamera, einer präziseren Bewegungssteuerung und etlichen Verbesserungen vieler anderer Aspekte wie Story, Videosequenzen, Musik und mehr. Springe, grabe und kämpfe dich in dieser Liebeserklärung an klassische 3D-Platformer zum Sieg!"