Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist: Link Evolution: Sammelkartenspiel für Switch erschienen - 4Players.de

Fordere andere Spieler heraus – lokal oder über Nintendo Online

Die hinzugefügten Link-Monster-Karten verändern nicht nur die Art, wie erfahrene Duellanten ihre Karten spielen, sondern auch wo sie ihre Karten ausspielen.

Im Reverse Duels-Modus herrschen vertauschte Welten – die Spieler übernehmen die Rollen bekannter Bösewichte aus der Anime-Serie

Duelle mit den Battle Packs im Modus Sealed Play und Draft Play

Beinhaltet jeglichen vorher veröffentlichten Inhalt von Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist"

Mit Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist: Link Evolution hat Konami am 20. August 2019 das nach eigenen Angaben bisher umfangreichste Yu-Gi-Oh!-Sammelkartenspiel in der Geschichte des Franchise für Nintendo Switch veröffentlicht. Der Titel ist sowohl im Einzelhandel als auch im eShop erhältlich. Käufer der physischen Ausgabe erhalten exklusiv drei neue Yu-Gi-Oh!-Sammelkarten: Das Linkmonster Progleo, das Cyberse-Monster Mikrocoder sowie die Zauberkarte Cynet-Codec.Weiter heißt es: "Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist: Link Evolution basiert auf dem offiziellen Yu-Gi-Oh! TRADING CARD GAME und erlaubt es Duellanten, aus mehr als 9.000 Karten ihre eigenen Decks zu kreieren - mehr Auswahl gab es in noch keinem Yu-Gi-Oh! TRADING CARD GAME-Videospiel. Das Spiel bietet den Kennern der sechs Anime-Staffeln eine beeindruckende Erfahrung mit über 20 Jahren packender Geschichte zu Yu-Gi-Oh!. Mutige Duellanten können die ikonischsten Momente der Serie noch einmal hautnah miterleben.Kern-Features aus Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist: Link Evolution sind unter anderem:Letztes aktuelles Video: Ankuendigungs-Trailer