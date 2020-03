Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist: Link Evolution: Umsetzung für PC, PS4 und Xbox One erscheint heute

Duellstrategien erreichen ungeahnte Höhen mit mehr als 900 brandneuen Karten, insgesamt somit über 10.000 verfügbaren Karten aus dem Yu-Gi-Oh! Trading Card Game

Neue Charaktere aus Yu-Gi-Oh! VRAINS stürmen die Duelle, darunter Varis, Emma, Lightning und weitere Figuren

Spieler können alle neuen Duelle und Story-Elemente aus der Yu-Gi-Oh! VRAINS Animeserie erleben

Alle Inhalte samt DLC-Content aus Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist: Link Evolution werden in der Version für PlayStation 4, Xbox One und Steam zur Verfügung stehen"

Konami wird Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist: Link Evolution im Laufe des heutigen Tages als Download im PlayStation Store für PlayStation 4, Microsoft Store für Xbox One sowie via Steam für PC veröffentlichen . Das digitale Yu-Gi-Oh!-Sammelkartenspiel ist im Sommer 2019 auf Switch erschienen und konnte sich über 500.000 Mal verkaufen (Preis: 39,99 Euro). Die Switch-Version erhält heute zudem ein großes Update.Konami Digital Entertainment: "Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist: Link Evolution basiert auf dem offiziellen Yu-Gi-Oh! Trading Card Game und erlaubt es Duellanten, aus mehr als 10.000 Karten ihre eigenen Decks zu kreieren - mehr Auswahl gab es in noch keinem Yu-Gi-Oh! Trading-Card-Game-Videospiel. Das Spiel bietet den Kennern der sechs Anime-Staffeln eine beeindruckende Erfahrung mit über 20 Jahren packender Geschichte zu Yu-Gi-Oh!. Mutige Duellanten können die ikonischsten Momente der Serie noch einmal hautnah miterleben.Letztes aktuelles Video: The Forbidden One Trailer