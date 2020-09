CastleStorm 2: Ballistische Echtzeit-Taktik ist feuerbereit

Screenshot - CastleStorm 2 (PC-CDROM,PlayStation4,Switch,XboxOne) Screenshot - CastleStorm 2 (PC-CDROM,PlayStation4,Switch,XboxOne) Screenshot - CastleStorm 2 (PC-CDROM,PlayStation4,Switch,XboxOne) Screenshot - CastleStorm 2 (PC-CDROM,PlayStation4,Switch,XboxOne) Screenshot - CastleStorm 2 (PC-CDROM,PlayStation4,Switch,XboxOne) Screenshot - CastleStorm 2 (PC-CDROM,PlayStation4,Switch,XboxOne) Screenshot - CastleStorm 2 (PC-CDROM,PlayStation4,Switch,XboxOne) Screenshot - CastleStorm 2 (PC-CDROM,PlayStation4,Switch,XboxOne) Screenshot - CastleStorm 2 (PC-CDROM,PlayStation4,Switch,XboxOne) Screenshot - CastleStorm 2 (PC-CDROM,PlayStation4,Switch,XboxOne)

Am 23. September 2020 haben die Zen Studios ihre ballistische Echtzeit-Taktik CastleStorm 2 für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PC veröffentlicht . Der Download via PlayStation Store Microsoft Store und eShop kostet jeweils 19,99 Euro. Im Epic Games Store werden hingegen nur 15,99 Euro fällig.In der Spielbeschreibung heißt es: "Spanne die Katapulte! Befehlige deine Truppen! Ab aufs Schlachtfeld! CastleStorm II bietet den größten Genre-Mix der Gaming-Welt mit rücksichtsloser Zerstörung powered by Unreal 4 und einem neuen Metagame strategischer, taktischer Eroberung. Die Helden des Königreichs stehen den abscheulichen Mächten der Untoten gegenüber, und Du planst den Weg zum Triumph für beide Seiten in zwei epischen, storybasierten Kampagnen. Aber nicht ohne Gemetzel und entzückende Verwüstung!CastleStorm II kehrt in eine Welt des mittelalterlichen Wahnsinns zurück, in der es von heroischen Rittern, bezaubernden Zauberinnen, glorreichen Greifen... und Schafen nur so wimmelt. Aber eine neue Bedrohung erhebt sich - buchstäblich... wie aus dem Grab. Laufende Leichen. Kopflose Reiter. ZOMBIE-Schafe. Du verstehst schon. Baue mit deinem inneren Hardcore-Strategen ein ganzes Imperium auf... und steuere Deine Soldaten auf dem Weg zum Triumph!"Letztes aktuelles Video: Launch Trailer