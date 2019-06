Esports Life Tycoon: eSports-Manager ist in den Early Access gestartet - 4Players.de

Screenshot - Esports Life Tycoon (PC) Screenshot - Esports Life Tycoon (PC) Screenshot - Esports Life Tycoon (PC) Screenshot - Esports Life Tycoon (PC) Screenshot - Esports Life Tycoon (PC) Screenshot - Esports Life Tycoon (PC) Screenshot - Esports Life Tycoon (PC) Screenshot - Esports Life Tycoon (PC) Screenshot - Esports Life Tycoon (PC) Screenshot - Esports Life Tycoon (PC) Screenshot - Esports Life Tycoon (PC) Screenshot - Esports Life Tycoon (PC) Screenshot - Esports Life Tycoon (PC) Screenshot - Esports Life Tycoon (PC) Screenshot - Esports Life Tycoon (PC) Screenshot - Esports Life Tycoon (PC) Screenshot - Esports Life Tycoon (PC) Screenshot - Esports Life Tycoon (PC)

U-Play Online und Raiser Games sind nach Esports Life auch mit Esports Life Tycoon am 20. Juni 2019 in den Early Access auf Steam gestartet, wo der eSports-Manager in drei bis vier Monaten fertiggestellt werden soll. Bis zum 9. Juli wird noch ein Preisnachlass von 20 Prozent auf den Verkaufspreis gewährt (11,99 Euro statt 14,99 Euro). Besitzer von Esports Life Episode 1 oder YouTubers Life sollen zudem einen Loyalitätsrabatt von 50 Prozent erhalten. Die bisherigen Nutzerreviews sind allerdings "größtenteils negativ" (aktuell sind lediglich 31 Prozent der 22 Reviews positiv).Spielbeschreibung des Herstellers: "Du kannst jeden Aspekt deines Profi-Teams persönlich anpassen: gestalte dein Logo und deine Ausrüstung, erschaffe deinen Avatar und deine Spieler von Anfang an ... Stell dir das eSports-Team deiner Träume zusammen und hol dir den Meistertitel!Das beste Team braucht die besten Spieler, und wenn du wirklich der größte Manager aller Zeiten werden willst, müssen alle Stars auf deiner Seite spielen. Nimm vielversprechende Spieler unter Vertrag und überzeuge amtierende Champions, sich deinem Team anzuschließen. Und wenn ein Spieler die Leistung des Teams gefährden sollte, musst du dich entscheiden, ob du ihn weiter im Team behältst oder vor die Tür setzt. Niemand hat je gesagt, dass es leicht werden würde, Champion zu werden.Superstars erscheinen nicht einfach aus dem Nichts: selbst die begabtesten Spieler müssen hart an sich arbeiten, um ihre Fertigkeiten kontinuierlich zu verbessern! Bilde deine eigenen Champions aus, arbeite an der Chemie im Team, analysiere deine Gegner ... Und lass ja nicht das Frühstück aus! Schließlich sind die besten Teams mehr als nur die Summe ihrer einzelnen Spieler, und Teamplay (sowie eine gesunde Ernährung) unterscheidet ein gutes Team von einem wirklich großen.Siege bringen dir mehr Fans und Einnahmen und eröffnen dir neue Möglichkeiten! Verbessere dein Gaming-Haus, während du in der Liga immer weiter aufsteigst, und lebe den Lifestyle eines Superstars. Psychologen, Coaches, Marketing-Managers ... alle möglichen Arten von Profis werden sich dir auf deinem Weg nach ganz oben anschließen!Dank hartem Training kannst du gegen professionelle eSports-Teams antreten. Du entscheidest, ob du dir nur die Endphase einer Partie ansiehst oder dein Team durch das Rekrutieren von Champions und Entscheidungen in Echtzeit führen willst. Und wenn du vor deinem begeisterten Publikum stehst, vergiss nicht: der Erfolg gehört den Spielern, die Niederlagen dem Coach."Letztes aktuelles Video: Early Access Launch Trailer