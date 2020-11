Esports Life Tycoon: Virtueller eSports-Manager für PS4 und Xbox One erschienen

Am 11. bzw. 12. November 2020 haben U-Play Online und Raiser Games den bereits für PC, iOS, Android und Nintendo Switch erschienenen eSports-Manager Esports Life Tycoon ab 19,99€ bei kaufen ) auch für PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht. Der Download via PlayStation Store und Microsoft Store kostet jeweils 19,99 Euro. Auf Steam wird aktuell hingegen ein 40-prozentiger Rabatt gewährt, so dass man dort schon für 11,99 Euro ins virtuelle eSports-Geschäft einsteigen kann.In der Spielbeschreibung heißt es: "G2, TSM, Heretics... Spiele jetzt gegen deine Lieblings-E-Sportteams und werde der größte Manager, der je gelebt hat! Manage dein eigenes eSports-Team. Nimm die besten Spieler unter Vertrag. Trainiere deine Superstars. Kümmere dich vor jedem Match um mögliche Ablenkungen und wichtige Ereignisse. Erweitere dein Team und dein Gaming-Haus, um große Turniere auf der ganzen Welt zu gewinnen, bist du das beste eSports-Team hast!Du bist der Manager deines eigenen E-Sports-Kaders! Verwalte Ausrüstung, Statistiken, Champions, Energie, Taktik, Geld... Trainiere deine eigenen Arena-Mobaspieler und tritt gegen professionelle E-Sport-Teams an. Werde ein Champion, indem du an die Spitze der Wertungen steigst. Spiele unlimitierte E-Sport-Wettkämpfe und triff Zeitmanagement-Entscheidungen, um deine Gegner niederzukämpfen! Steige als echter E-Sport-Manager auf: Klettere in Ligen, ziehe in moderne Spielhäuser ein und erreiche den Ruhm, E-Sport-Champion zu werden!"Letztes aktuelles Video: Launch Trailer PS4 Xbox One Switch