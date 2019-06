Telling Lies: Investigativer Thriller über private Unterhaltungen; vom Macher von Her Story - 4Players.de

Telling Lies ist ein Videospiel über private Unterhaltungen, und zwar von Sam Barlow ( Her Story und Silent Hill: Shattered Memories ). Das Spiel wird als ein investigativer Thriller mit einer nicht linearen Story beschrieben, die sich um heimlich aufgezeichnete Videounterhaltungen (FMV-Clips) dreht. In den Hauptrollen: Logan Marshall-Green, Alexandra Shipp, Kerry Bishé und Angela Sarafyan. Produktbeschreibung : "'Telling Lies' platziert dich vor einen anonymen Laptop, der eine gestohlene NSA-Datenbank mit Filmmaterial enthält. Die Aufzeichnungen decken zwei Jahre im Privatleben von vier Menschen ab, die durch einen schockierenden Vorfall miteinander verbunden sind. Durchsuche die Datenbank, indem du Suchbegriffe eingibst und dir die Clips ansiehst, auf die sich diese Begriffe beziehen, und finde heraus, was vorgefallen ist. 'Telling Lies' bietet dir eine bisher noch nie dagewesene intime und intensive Spielerfahrung. Ein Spiel, in dem du entscheidest, was wahr ist."Letztes aktuelles Video: E3 2019 Trailer PC Gaming Show