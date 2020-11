Unexplored 2: The Wayfarer's Legacy: Beta des Roguelite-Abenteuers steht an

Durchgreifende Generierung von Inhalten: Ludomotions fundamentaler Ansatz zur Generierung von Inhalten erzeugt für jede neue Welt vielfache Ebenen mit einzigartigen Inhalten.

Generative Erzählung: Das Ziel jedes Wanderers ist zwar immer ähnlich, aber jeder Held hat eine eigene Welt, eine eigene Geschichte und eigene Begegnungen.

Systemische Tiefe: Das Spiel enthält viele Systeme. Auch nach hunderten von gespielten Stunden wirst du immer noch etwas Neues entdecken.

Vermächtnis-System: Die Aktionen deiner verblichenen Helden bestimmen das Schicksal derer, die in ihre Fußstapfen treten. Verwende dein Vermächtnis mit Bedacht, damit deine nachfolgenden Abenteurer größere Aussichten haben, ihre Mission zu erfüllen.

Endgültiger Tod in einer fortdauernden Welt: Wenn dein Held stirbt, ersteht er nicht wieder auf. Du hast aber die Wahl, mit einem neuen Wanderer in dieselbe Welt zurückzukehren. Oder falls dir das lieber ist, kannst du in einer völlig unerforschten Welt ein neues Abenteuer beginnen.

Einzigartige Präsentation: Die Welten in Unexplored 2 verfügen über einen einzigartigen und ästhetischen künstlerischen Stil, der weit über das hinaus geht, was man üblicherweise von einem generativen Spiel erwartet. Eine stilvolle wechselnde Beleuchtung sorgt für die Stimmung und folgt den Tageszeiten und Wetterbedingungen.

Adaptiver orchestraler Soundtrack: Dein Abenteuer wird von einem eigens eingespielten orchestralen Soundtrack untermalt, der auf deine Aktionen und Entscheidungen als Spieler reagiert.

Am 11. November 2020 werden Ludomotion und Big Sugar einen zweiwöchigen Betatest zum kommenden Action-Rollenspiel Unexplored 2: The Wayfarer's Legacy auf PC veranstalten. Interessenten können sich auf dieser Website bewerben, um einen Beta-Key für den Epic Games Store zu erhalten. Neben dem PC soll der Nachfolger von UnExplored 2021 auch für Xbox One und Xbox Series X|S erscheinen.In der Spielbeschreibung heißt es: "Unexplored 2 wählt einen grundlegend neuen Ansatz zur prozeduralen Generierung von Inhalten. Für jeden Spieler wird eine weitläufige Welt voll herrlicher Landschaften und verborgener Wunder erzeugt, die es zu entdecken und zu erkunden gilt. Du bist der Wanderer und musst auf deiner Mission, den Stab von Yendor zu zerstören, deine Welt durchqueren. Auf deinem Weg triffst du auf Stämme, mit denen du Freundschaft schließt oder kämpfst. Du begegnest magischen Wesen und gefährlichen Feinden, erkundest uralte Ruinen und hohe Gebirge und entdeckst dabei mythische Waffen und historische Gegenstände.Das Spiel ist nicht einfach und du stirbst oft. Vielleicht triffst du eine falsche Entscheidung, legst dich mit zu vielen Gegnern an oder vergisst, dich für die Reise durch die Wüste mit ausreichend Proviant einzudecken. Aus welchem Grund dein Charakter auch stirbt - er kommt nicht zurück. Kein automatisches Speichern, kein schnelles Laden. Du hast allerdings die Wahl, dein Abenteuer mit einem neuen Charakter in derselben Welt fortzusetzen - nur ein paar Jahre später. Dein neuer Charakter erlebt die Konsequenzen der Entscheidungen seines Vorgängers. Du kannst Gegenstände an sicheren Orten verwahren, damit dein nächster Wanderer sie finden und verwenden kann.Du kannst versuchen, deine Mission, den Stab von Yendor zu zerstören, mit nachfolgenden Wanderern in derselben Welt fortzuführen. Wenn du aber während deiner letzten Aufgabe stirbst, ist deine Welt zu Ende. Für immer. Achte daher darauf, dass du gut vorbereitet bist und alles weißt, was du über den letzten und gefährlichsten Teil deines Abenteuers wissen musst. Wenn du jetzt versagst, verschwindet diese Welt. Dir bleibt nur noch, eine neue Welt mit einer neuen Geschichte zu erzeugen und die Mission erneut zu beginnen."Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: PCGamingShow Trailer