Per Aspera: Terraforming-Mission (Hard-Science-Fiction) beginnt in diesem Jahr

In Per Aspera von Tlön Industries und Raw Fury versucht man den Mars in einen bewohnbaren Planeten zu verwandeln. Das Spiel wird als Planetensimulation beschrieben, die Hard-Science-Fiction und Basisbau miteinander kombiniert. Dabei übernimmt man die Kontrolle über eine künstliche Intelligenz mit dem Ziel, den Mars für Menschen bewohnbar zu machen. Im Gegensatz zu anderen Spielen (wie Surviving Mars) wird man große Komplexe auf dem gesamten Planeten errichten können. Der gesamte Mars (auf Basis von geografischen Daten der NASA) soll der Spielplatz sein. Auch eine Einzelspieler-Story, in der man die Wahrheit über die ersten Missionen der Menschheit zum Mars erfährt, ist neben einem freien Sandbox-Modus geplant. Die im Spiel verwendeten Technologien und Projekte sollen auf realer Wissenschaft basieren. Per Aspera soll im Laufe des Jahres erscheinen."Erkunde eine Karte basierend auf geografischen Daten der NASA, baue verfügbare Ressourcen an der Oberfläche ab und nutze realitätsnahe Technologie basierend auf wissenschaftlichen Prinzipien, um eine erfolgreich operierende interplanetare Basis zu errichten. (...) In Per Aspera schlüpfst du in die Rolle eines künstlichen Bewusstseins namens AMI, dessen oberstes Ziel alles andere als leicht ist: den Mars in ein üppiges, grünes Paradies zu verwandeln und auf die Kolonisierung durch den Menschen vorzubereiten. Aber du bist nicht der Erste, der diesen Versuch unternimmt, und während du dich den zahlreichen Herausforderungen stellst, erfährst du Schritt für Schritt immer mehr über das Schicksal deiner Vorgänger", schreiben die Entwickler auf Steam Letztes aktuelles Video: Trespassing Trailer