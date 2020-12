Per Aspera: Die Kämpfe auf der Marsoberfläche im Trailer

"Verwalte eine Fülle von Ressourcen, um miteinander verbundene Gebäude zu errichten, die den gesamten Planeten umspannen.

Passe den Planeten mithilfe verzweigter Forschungsbäume an, die es dir ermöglichen, deinen Terraforming-Plan individuell anzupassen. Entwickle neue Technologien, die auf echten wissenschaftlichen Erkenntnissen beruhen, um eine blühende interplanetare Zivilisation zu erschaffen.

Pflege deine Beziehungen zu den menschlichen Kolonisten und stelle ihr Überleben auf der gnadenlosen Oberfläche des Mars sicher. Wie du diese Beziehungen führst, wird den Ausgang deiner Mission beeinflussen.

Enthülle das Geheimnis einer bedrohlichen Präsenz auf dem Mars und verteidige deine Kolonien gegen unbekannte Angreifer.

Tauche ein in eine packende Geschichte oder nimm dir genug Zeit und erschaffe die perfekte Marslandschaft im Sandbox-Modus.

Mit den fantastischen Sprecher*innen Troy Baker, Phil LaMarr, Laila Berzins, Yong Yea, Lynsey Murrell und Nneka Okoye!"

Kurz vor dem Verkaufsstart von Per Aspera am 3. Dezember für PC (Steam, GOG.com) für 29,99 Euro haben die Entwickler demonstriert, wie die Gefechte in der Simulation ablaufen werden.In dem Spiel versucht man den Mars in einen bewohnbaren Planeten zu verwandeln. Im Gegensatz zu anderen Spielen wird man große Komplexe auf dem gesamten Planeten errichten können. Der gesamte Mars (auf Basis von geografischen Daten der NASA) soll der Spielplatz sein. Die Planetensimulation soll "Hard-Science-Fiction" und Basisbau miteinander kombinieren.Features:Letztes aktuelles Video: First Look at Combat