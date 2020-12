Per Aspera: Die Kolonialisierung des Mars hat begonnen

Verwalte eine Fülle von Ressourcen, um miteinander verbundene Gebäude zu errichten, die den gesamten Planeten umspannen.

Passe den Planeten mithilfe verzweigter Forschungsbäume an, die es dir ermöglichen, deinen Terraforming-Plan individuell anzupassen. Entwickle neue Technologien, die auf echten wissenschaftlichen Erkenntnissen beruhen, um eine blühende interplanetare Zivilisation zu erschaffen.

Pflege deine Beziehungen zu den menschlichen Kolonisten und stelle ihr Überleben auf der gnadenlosen Oberfläche des Mars sicher. Wie du diese Beziehungen führst, wird den Ausgang deiner Mission beeinflussen.

Enthülle das Geheimnis einer bedrohlichen Präsenz auf dem Mars und verteidige deine Kolonien gegen unbekannte Angreifer.

Tauche ein in eine packende Geschichte oder nimm dir genug Zeit und erschaffe die perfekte Marslandschaft im Sandbox-Modus.

Mit den fantastischen Sprecher*innen Troy Baker, Phil LaMarr, Laila Berzins, Yong Yea, Lynsey Murrell und Nneka Okoye!

Am 3. Dezember 2020 haben Tlön Industries und Raw Fury die strategische Marsbesiedlung Per Aspera für PC veröffentlicht. In der Spielbeschreibung heißt es: "Überall auf dem Mars sind die Überreste der gescheiterten Versuche einer Kolonisierung des Roten Planeten zu sehen. Doch dieses Mal wird alles anders. Dieses Mal wird es kein menschliches Versagen geben. Per Aspera ist eine Planetensimulation, die realistische Science-Fiction mit Base-Building kombiniert und dieses Spielerlebnis auf einen ganzen Planeten ausweitet. Du spielst dabei AMI, ein künstliches Bewusstsein mit der Hauptaufgabe, den Mars für die Kolonisierung durch den Menschen bewohnbar zu machen.Per Aspera erzählt eine packende Geschichte, die Spieler vor schwierige Entscheidungen stellt, deren Auswirkungen Folgen für den ganzen Planeten haben. Betrachte die Welt mit den Augen einer jungen KI, die auf dem komplizierten Meer der Selbsterkenntnis reist und das Schicksal der Menschheit in der Hand hält. Passe deine sich stetig weiterentwickelnde Programmierung an, um moralisch schwierige Prinzipien zu verstehen und Beziehungen zu den Kolonisten aufzubauen, die auf dich angewiesen sind, um zu überleben. Deine Entscheidungen beeinflussen den Ausgang der Mission!Behalte einen klaren Kopf, denn dies ist nicht das erste Mal, dass Menschen versuchen, den Roten Planeten zu zähmen. Entdecke lange vergessene Relikte fehlgeschlagener Missionen der Menschheit, lerne von ihren Fehlern und decke eine drohende Gefahr auf, die scheinbar alles versucht, dich scheitern zu sehen."