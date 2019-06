Ideology in Friction: Dark-Fantasy-Rollenspiel für PC veröffentlicht - 4Players.de

Screenshot - Ideology in Friction (PC) Screenshot - Ideology in Friction (PC) Screenshot - Ideology in Friction (PC) Screenshot - Ideology in Friction (PC) Screenshot - Ideology in Friction (PC) Screenshot - Ideology in Friction (PC) Screenshot - Ideology in Friction (PC) Screenshot - Ideology in Friction (PC)

OneOne1 und Kagura Games haben ihr Dark-Fantasy-Rollenspiel Ideology in Friction am 14. Juni 2019 für PC veröffentlicht. Auf Steam wird noch bis zum 20. Juni ein Launch-Rabatt von 30 Prozent auf den Verkaufspreis gewährt (14,69 Euro statt 20,99 Euro). Die bisherigen Nutzerreviews sind "sehr positiv" (aktuell sind 89 Prozent der über 170 Reviews positiv).Das Spiel dreht sich um die zwei Ritterinnen Clacier und Annette, die in eine "unmögliche Situation" gedrängt werden, in der sie eine Entscheidung treffen müssen, die ihre Leben komplett verändern wird. Es wird eine klassische Rollenspielerfahrung in einer riesigen Spielwelt, Nebenaufgaben, verbesserbare Ausrüstung und vertonte Hauptcharaktere versprochen. Hier eine Kostprobe:Letztes aktuelles Video: Teaser Trailer