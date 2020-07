Roguebook: Nacon vertreibt den Roguelike-Deck-Builder

Screenshot - Roguebook (PC) Screenshot - Roguebook (PC) Screenshot - Roguebook (PC) Screenshot - Roguebook (PC)

Zwei-Helden-Kämpfe: Der gleichzeitige Kampf mit zwei Helden bringt mehr taktische Tiefe in die Kämpfe, die in diesem Genre sonst eher statisch mit einem Helden ablaufen.

Dynamische Overworld-Karten: Der Spieler absolviert nicht einfach einen Kampf nach dem anderen, sondern kann eine zufällig generierte Karte mit NPCs und Gegenständen erkunden.

Sockelbare Karten: Die Spieler können im Verlauf Edelsteine finden und Karten damit einzigartig verbessern, was das Spiel bei jedem neuen Anlauf einzigartig macht.

Überdauernde Ereignisse: Der Spieler kann einzelne Seiten des Roguebook über verschiedene Abenteuer verteilt finden, mit denen er das Starterdeck und die Reliquien verbessern und außerdem neue Edelsteine, Karten, Feinde, Zufallsereignisse, NPCs etc. freischalten kann.

Das Spiel ist stark mit dem schon vertrauten und erfolgreichen Faeria Universum verknüpft.

Nacon wird als Publisher von Roguebook fungieren. Der Roguelike-Deck-Builder vom belgischen Studio Abrakam (Faeria) soll im Mai 2021 erscheinen. Das Vorhaben ist im vergangenen Jahr via Kickstarter angeschoben worden. Slay the Spire, Book of Demons und Monster Train fallen ebenfalls in diese Spielkategorie."Das neue Roguelike Deck-Building-Genre wird immer beliebter, nicht zuletzt durch den Erfolg von Slay the Spire. Dieses Konzept wollten wir nun noch einmal optimieren und das ganze Genre auf ein neues Level bringen", kommentiert Jean-Michel, Gründer von Abrakam.Richard Garfield, der Erfinder von Magic the Gathering, fügt hinzu: "Das ganze Genre hat großes Potenzial - und wenn das Leute in die Hand nehmen, die die klassischen Spielmechaniken aus der Zeit der Brettspiele verinnerlicht haben, können wir uns auf ein innovatives, starkes Spiel freuen, das den Bereich auf Jahre prägen kann."Features (laut Entwickler):Letztes aktuelles Video: Kickstarter Trailer