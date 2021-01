Roguebook: Roguelike-Deck-Builder erscheint im Juni; Demo während des Steam Game Festivals

Screenshot - Roguebook (PC) Screenshot - Roguebook (PC) Screenshot - Roguebook (PC) Screenshot - Roguebook (PC)

Nacon: "In Roguebook finden sich die Abenteurer auf einer beinahe leeren Karte wieder. Hier gilt es mit einem ausgeklügelten Tintenfass-System neue Felder aufzudecken. Es heißt, dass jene, die das Roguebook lesen, einen allwissenden, gottgleichen Status erlangen können. Die Seiten füllen sich mit den gefährlichsten Kreaturen, alten Legenden und exotischen Ländern der Welt von Faeria. Doch das Buch hat seine eigenen Ziele und Motivationen. Es verändert sich bei jedem Durchlauf, schreibt sich selbst weiter und versucht diejenigen auszutricksen, die es versuchen zu lesen - um sie für immer gefangen zu halten."

Ein Lebenszeichen von Roguebook : Der "Roguelike Deck-Builder" (Karten sammeln und Kartendeck erstellen) wird am 24. Juni 2021 auf PC via Steam und später auf PlayStation 4, Switch und Xbox One erscheinen. Eine Demo ist während des Steam Game Festivals vom 3. bis 9. Februar erhältlich.Roguebook, das von Abrakam Entertainment (Faeria) unter Mitwirkung von Co-Designer Richard Garfield (Schöpfer von Magic: The Gathering) entwickelt wird, entführt die Spieler in die Welt von Faeria. Im Spiel werden zwei von vier Helden ausgewählt, die ein Team bilden, um es mit den Legenden des Roguebook aufzunehmen, eines verfluchten Buchs, dessen Existenz alle Lebewesen bedroht. Wie in einem traditionellen "Deck Builder" sammeln die Spieler diverse Karten, die sie in den verschiedenen Herausforderungen einsetzen können. Sie können die Karten zudem durch das Einsetzen von Edelsteinen aufwerten, um Boni zu erhalten."Zusätzlich zu den Karten können die Spieler durch den Einsatz der Fähigkeiten ihrer einzelnen Helden überwältigende Team-Synergien schaffen. Diese Fähigkeiten befinden sich in einem Fertigkeitsbaum und können durch einen speziellen Mechanismus namens Turmdeck freigeschaltet werden. Im Gegensatz zu anderen Spielen, bei denen die häufigste Strategie die Optimierung des Decks ist, ermuntert Roguebook die Spieler, ein Deck mit so vielen Karten wie möglich zu erstellen, um die Angriffs- und Verteidigungsfähigkeiten des Teams zu verstärken. Mit einer ausgeklügelten Strategie, cleveren Zügen und ein wenig Glück können die Spieler ein unbesiegbares Heldenduo schaffen."Letztes aktuelles Video: Kickstarter Trailer