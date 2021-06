Roguebook: Startschuss für den unter Mitarbeit von Richard Garfield entstandenen Deckbuilder

6 Heldenpaare – wähle 2 Helden, um ein Spiel zu beginnen. Jeder Held hat eine Sammlung von über 50 Karten, ein persönliches Relikt und einen einzigartigen Fertigkeitenbaum.

Maximiere Synergien – der vordere Held schützt den hinteren Helden. Wechsle die Positionen deiner Helden und kombiniere ihre Stärken, um mächtige Combos zu entfesseln.

Strategische Kämpfe – plane geschickt voraus und reihe deine Aktionen aneinander, um mehr als 40 Bosse und Gegner zu besiegen.

Dynamisches Deckbuilding – über 200 Karten, die im weiteren Spielverlauf geschickt zusammengestellt werden können. Du wirst nie zweimal mit dem gleichen Deck spielen.

Relikte mit einzigartigen Kräften – werte deine Karten mit 30 speziellen Edelsteinen auf. Sammle 80 Relikte mit außergewöhnlichen Effekten.

Mehr Karten, mehr Macht! – jeder Held hat einen einzigartigen Fertigkeitenbaum, den es freizuschalten gilt. Sammle Karten und wähle die besten Fertigkeiten aus!

Das Buch verändert sich jedes Mal, wenn du es öffnest – die Landkarte mit ihren Mysterien und Gefahren wird jedes Mal für eine brandneue Herausforderung prozedural generiert.

Male die Welt – die Seiten des Roguebook bestehen aus sechseckigen Kacheln. Verwende magische Tinten, die verschiedene Muster offenbaren, um jede Seite vollständig zu erforschen.

Eine Vielzahl von Begegnungen – Händler, Reisende, Ruinen, Quests etc. Viele Gelegenheiten, Karten und Relikte zu erhalten ... oder in eine Falle zu tappen!

Stundenlanges Vergnügen – durchschnittlich 20 Stunden, um das Spiel zu bezwingen, Hunderte von Stunden, um alles freizuschalten.

Schreite in deinem eigenen Tempo voran – stufe deine Helden hoch, um neue Karten freizuschalten.

20 Schwierigkeitsstufen – besiege den Endgegner, um die Epilog-Stufe freizuschalten. Jeder Level gewährt Zugang zu neuen Relikten, Edelsteinen und Begegnungen, bringt aber auch härtere Gegner hervor.

Am 17. Juni 2021 haben Abrakam Entertainment ( Faeria ) und Nacon den zusammen mit " Magic: The Gathering "-Schöpfer Richard Garfield entstandenen Roguelike-Deckbuilder Roguebook ab 22,49€ bei vorbestellen ) für PC veröffentlicht. Der Download via Humble Store und Steam , wo die bisherigen Nutzerreviews "größtenteils positiv" ausfallen, kostet 24,99 Euro. Eine Deluxe Edition inklusive Apex Predator Pack, Alternate Art Pack, Soundtrack und Artbook ist ebenfalls verfügbar. Umsetzungen für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S und Nintendo Switch sollen folgen.In der Spielbeschreibung heißt es: "Die Alten erzählen von einem vor Menschengedenken geschriebenen Buch, das alle Legenden der Welt enthält. Nach vielen sagenhaften, in Faeria – Chronicles of Gagana erzählten Abenteuern, ging dieses Relikt in einem Brunnen von Faeria verloren. Durch den Kontakt mit dieser Quelle der Magie entwickelte das Buch einen bösen eigenen Willen und wurde zum Roguebook!Du bist im Buch der Überlieferungen von Faeria gefangen, und jede Seite stellt eine neue Herausforderung dar. Führe deine beiden Helden zum Sieg in diesem Rogue-like Deckbuilder, der in Zusammenarbeit mit Richard Garfield, dem Schöpfer von Magic: The Gathering, entwickelt wurde. Bilde die besten Synergien zwischen Karten, Relikten und Fähigkeiten und nimm es mit dem Roguebook auf."Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer