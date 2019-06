Dandy Dungeon - Legend of Brave Yamada: Skurriles 2D-Rollenspiel für Switch erschienen - 4Players.de

Aktualisierte Meldung vom 28. Juni 2019, 09:07 Uhr:

Ursprüngliche Meldung vom 20. Juni 2019, 09:01 Uhr:

Screenshot - Dandy Dungeon - Legend of Brave Yamada (Switch) Screenshot - Dandy Dungeon - Legend of Brave Yamada (Switch) Screenshot - Dandy Dungeon - Legend of Brave Yamada (Switch) Screenshot - Dandy Dungeon - Legend of Brave Yamada (Switch) Screenshot - Dandy Dungeon - Legend of Brave Yamada (Switch) Screenshot - Dandy Dungeon - Legend of Brave Yamada (Switch)

Inzwischen hat Onion Games Dandy Dungeon - Legend of Brave Yamada für Nintendo Switch veröffentlicht. Bis zum 4. Juli kann das Roguelite-Rollenspiel noch mit 30 Prozent Rabatt (15,39 Euro statt 21,99 Euro) via eShop heruntergeladen werden.Onion Games wollen das bereits für iOS und Android erhältliche Roguelite-Rollenspiel Dandy Dungeon - Legend of Brave Yamada am 27. Juni 2019 auch für Nintendo Switch veröffentlichen. Vorbestellungen via eShop sind bereits möglich. Bis zum 4. Juli wird zudem ein Rabatt von 30 Prozent auf den Verkaufspreis gewährt (15,39 Euro statt 21,99 Euro).Im Spiel dirigiert man den verliebten Programmierer Yamada durch sein eigenes Spiel, indem man ihn allerlei Puzzles und Kämpfe meistern lässt, um mit seiner geliebten Nachbarin zusammenzukommen. Hier ein Vorgeschmack:Letztes aktuelles Video: Switch-Trailer