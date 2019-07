Illusion of L'Phalcia: Nostalgisches Fantasy-Rollenspiel für PC und Xbox One veröffentlicht - 4Players.de

Aktualisierung vom 4. Juli 2019, 08:11 Uhr:

Ursprüngliche Meldung vom 20. Juni 2019, 09:24 Uhr:

Inzwischen haben Kemco und Exe-Create Illusion of L'Phalcia für PC und Xbox One veröffentlicht. Während im Microsoft Store regulär 14,99 Euro für den Download des Fantasy-Rollenspiels fällig werden, wird auf Steam noch bis zum 9. Juli ein Launch-Rabatt von zehn Prozent gewährt (11,69 Euro statt 12,99 Euro). Kemco will das bereits für iOS und Android erschienene Fantasy-Rollenspiel Illusion of L'Phalcia von Exe-Create am 3. Juli 2019 auch für PC und Xbox One veröffentlichen. Im Microsoft Store sind bereits Vorbestellungen für 14,99 Euro möglich. Eine Veröffentlichung via Steam ist ebenfalls geplant.In der Spielbeschreibung heißt es: "Das Schwert von Amal, ein legendärer Schatz, der jeden Wunsch erfüllen soll. Ryser reist als Sucher mit seinem Freund Cougar aus dem Leopard-Clan um die Welt, um dieses legendäre Artefakt zu finden. Ihre Reise wird sie zu schicksalhaften Begegnungen mit Verbündeten und Rivalen und einer geheimnisvollen Wahrheit führen, die am Ende ihres Abenteuers wartet.Überwältige deine Feinde mit wunderschön animierten Skillketten und Magie in rundenbasierten 3D-Kämpfen! Sammle auf deinem Abenteuer Edelsteine und füge sie wie ein Puzzle an die Runen eines Charakters an, um Magie zu lernen und Status-Boosts zu erhalten. Erforsche das Unbekannte durch Dungeon-Crawling, Nebenquests und viele andere Herausforderungen!"Letztes aktuelles Video: Spielszenen-Trailer