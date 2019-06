Astellia: Westliche Closed Beta für das Online-Rollenspiel steht an - 4Players.de

Screenshot - Astellia (PC) Screenshot - Astellia (PC) Screenshot - Astellia (PC) Screenshot - Astellia (PC) Screenshot - Astellia (PC) Screenshot - Astellia (PC) Screenshot - Astellia (PC) Screenshot - Astellia (PC) Screenshot - Astellia (PC) Screenshot - Astellia (PC) Screenshot - Astellia (PC) Screenshot - Astellia (PC) Screenshot - Astellia (PC) Screenshot - Astellia (PC) Screenshot - Astellia (PC)

Studio 8 und Barunson E&A wollen vom 25. Juni bis zum 1. Juli 2019 eine geschlossene Beta für ihr Online-Rollenspiel Astellia durchführen, das in diesem Jahr auch in Europa erscheinen soll: "Zum ersten Mal erhalten Spieler die Möglichkeit, das koreanische MMO in einer für den Westen adaptierten Version hautnah zu erleben. Die CBT-1 dient dem Sammeln von Spielerfeedback für zukünftige Verbesserungen sowie einem Server-Stresstest.""Astellia hat seine Wurzeln in klassischen MMORPGS, greift mit seinen Charakteren und der Lore aber direkt nach den Sternen. Die von den Himmelskörpern gesegneten Astellier sind in der Lage, magische Verbündete zu beschwören und dadurch ihre Aufgabe in der Welt zu erfüllen: die Unschuldigen zu beschützen. Gemeinsam mit ihren Unterstützern, den sogenannten Astells, bereisen die Spieler die farbenfrohe Fantasy-Welt, kämpfen sich solo oder in Gruppen durch abwechslungsreiche Dungeons und messen ihre Kräfte in PvP-Arenen.Astellia wurde für den westlichen Markt überarbeitet, wobei insbesondere Pay-to-Win-Mechaniken entfernt und das Kampfsystem überarbeitet wurden. Außerdem gibt es eine komplette deutsche Lokalisierung (noch nicht in der CBT-1), welche die Welt von Astellia eindringlicher und atmosphärischer gestaltet. Der Gender-Lock der Figuren wird zudem nach und nach entfernt, sodass schon zu Release sowohl der Krieger als auch der Assassine in beiden Geschlechtern spielbar sind."Um an der Closed Beta teilzunehmen, kann das Spiel vorbestellt werden ( Editionen ), außerdem sollen über ausgewählte Medienpartner Beta-Keys angeboten werden.