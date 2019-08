Astellia: Online-Rollenspiel erscheint am 27. September; Vorbesteller starten früher - 4Players.de

Wie Publisher Barunsen E&A bekannt gemacht hat, wird das Online-Rollenspiel Astellia am 27. September in westlichen Breitengraden veröffentlicht - der folgende Trailer begleitet die Ankündigung. Wer das Spiel vorbestellt, kann das Abenteuer sogar noch eher beginnen, genauer ab 20. September. Dafür muss man sich bis spätestens 19. desselben Monats für ein entsprechendes Paket entschieden haben. Wer das tut, kann außerdem ab 12. September einen Charakternamen reservieren und das Programm schon herunterladen.Für die im Westen veröffentlichte Version haben die Entwickler verschiedene Anpassungen vorgenommen; so wird es etwa vom Start weg die Möglichkeit geben Kriegerinnen und Attentäterinnen zu erstellen. Weitere Änderungen, die nach dem Ende der Beta-Tests eingebracht wurden sind u.a. größere Gilden, eine überarbeitete Benutzeroberfläche und Kolosseum-Modi, die man auch solo erleben kann.Letztes aktuelles Video: Ankündigung Releasedatum