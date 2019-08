Astellia: Kriegerinnen und Attentäterinnen im Video & Informationen zum Geschlechterwechsel anderer Klassen - 4Players.de

Wenn im kommenden Monat die westliche Version des Online-Rollenspiels Astellia veröffentlicht wird, darf man vom Start weg weibliche Kriegerinnen und Attentäterinnen erstellen und wie die aussehen können, zeigt das nachfolgende Video. Wer eine weibliche Figur der anderen Charakterklassen spielen möchte, muss sich dabei noch gedulden, doch auch das soll in Zukunft möglich sein. Sobald es der Fall ist, können als männliche Abenteurer erstellte Charaktere der entsprechenden Klassen dann einmalig in weibliche Figuren umgewandelt werden.Am 27. September wird Astellia in unseren Breitengraden erscheinen, wobei Vorbesteller schon ab 20. September spielen dürfen. Sie müssen sich dafür bis spätestens 19. September für ein entsprechendes Paket entschieden haben. Wer das tut, kann außerdem ab 12. September einen Charakternamen reservieren und das Programm herunterladen.