Little Wood: 2D-Aufbau-Rollenspiel soll im Early Access den letzten Feinschliff erhalten - 4Players.de

Das nach eigenen Angaben von Animal Crossing Dark Cloud und Runescape (2007) inspirierte sowie überaus erfolgreich via Kickstarter finanzierte 2D-Rollenspiel Little Wood ist am 18. Juni 2019 in den Early Access auf Steam gestartet, wo es in zirka zwei Monaten mithilfe der Community den letzten Feinschliff erhalten soll.Entwickler Sean Young beschreibt den Titel als entspanntes und friedliches Rollenspiel, in dem die Welt bereits gerettet wurde und nun der Wiederaufbau anstehe. Die bisherigen Nutzerreviews sind "sehr positiv" (aktuell sind 91 Prozent von 58 Reviews positiv). Hier eine Kostprobe des auch für Nintendo Switch geplanten Spiels:Letztes aktuelles Video: Kickstarter Trailer