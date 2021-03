Littlewood: Von Animal Crossing, Dark Cloud und Runescape inspiriertes Aufbauspiel für Switch erschienen

Am 25. März 2021 haben Sean Young und SmashGames das bereits für PC erschienene und auf Steam bis dato "äußerst positiv" bewertete 2D-Aufbau-Rollenspiel Littlewood auch für Nintendo Switch veröffentlicht. Der Download via eShop kostet 12,32 Euro. Die PC-Version wird im Rahmen des Spring Sales auf GOG aktuell mit 20 Prozent Rabatt angeboten, wodurch sie nur zehn Euro kostet.Der nach eigenen Angaben von Animal Crossing Dark Cloud und RuneScape (2007) inspirierte sowie überaus erfolgreich via Kickstarter finanzierte Titel wird von Entwickler Sean Young als entspanntes und friedliches Rollenspiel beschrieben, in dem die Welt bereits gerettet wurde und nun der Wiederaufbau anstehe.Letztes aktuelles Video: Launch Trailer