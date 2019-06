198X: Bunter Retro-Genremix mit nachdenklichem Handlungsrahmen - 4Players.de

Manche Start-Trailer erfüllen nicht wirklich die Erwartungen, die sich nach dem ersten Blick auf einen Steam-Titel aufdrängen. Bei 198X für Windows von Entwickler Hi-Bit Studios handelt es sich offenbar um einen bunten Retro-Genremix - mit fast allem, was die späten Achtziger auf Arcade-Maschinen und Heimcomputern so unterhaltsam machte: 2D-Ninja-Spiele, Sprite-Zooming-Rennspiele, Rollenspiel-Rundenkämpfe und einiges mehr.Statt mit schmetternden Gitarren-Riffs und freakigen Hiphop-Samples ist der Start-Trailer allerdings mit nachdenklicher Musik unterlegt, welche offenbar die Stimmung der Rahmenhandlung rund ums Erwachsenwerden widerspiegeln soll. Der Protagonist "Kid" im Teenager-Alter stattet einer Spielhalle wieder und wieder Besuche ab, bis schließlich Realität und Spielwelt immer mehr miteinander verschwimmen:"Welcome to Suburbia, just outside the City, sometime in 198X. This is the journey of Kid, a teenager stuck between the limitations of innocent youth and the obligations of inevitable adulthood. The story unfolds when Kid discovers the local arcade – finding new worlds, and new meaning, in video games. For every visit to the arcade – every game uncovered, every move mastered, every demon defeated – Kid grows stronger. And the lines between game and reality starts to blur…This is 198X – where a new life is just 1 credit away.Estimated play time: 2 hours"