Driven Out: 2D-Kampfspiel im 16-Bit-Stil angekündigt - 4Players.de

Screenshot - Driven Out (PC) Screenshot - Driven Out (PC) Screenshot - Driven Out (PC) Screenshot - Driven Out (PC) Screenshot - Driven Out (PC) Screenshot - Driven Out (PC) Screenshot - Driven Out (PC) Screenshot - Driven Out (PC) Screenshot - Driven Out (PC) Screenshot - Driven Out (PC) Screenshot - Driven Out (PC) Screenshot - Driven Out (PC)

Mit Driven Out haben No Pest Productions und Jens Kolhammer ein 2D-Kampfspiel angekündigt, das den Flair der 16-Bit-Ära einfangen und noch 2019 erscheinen soll. Man übernimmt die Kontrolle über eine Bäuerin, die von ihrem Land verjagt wird und sich mit Schwert sowie einem magischen Gerät diversen Fantasy-Kreaturen stellen muss. Neben den Attacken kommt es auch auf guten Timing an, um die gegnerischen Angriffe zu blocken oder ihnen auszuweichen.Das magische Gerät bringt den schönen Vorteil mit sich, dass man sich jederzeit einen Checkpunkt generieren kann, an dem eine Kopie der Figur erstellt wird. Wird man besiegt, kämpft man einfach mit seinem Klon weiter. Aber Vorsicht: Die feindlichen Wesen greifen nicht nur den Spieler, sondern auch dessen Checkpunkte an, um einen Wiedereinstieg zu verhindern.Hier eine Übersicht der Features laut Steam - Kämpfe müssen wohl durchdacht werden. Durchschaue den Feind und handle dementsprechend.- Wunderschöner 16-Bit-Retro-Grafikstil mit flüssigen Animationen.- Nahtlose Welt ohne Ladebildschirme im Spiel.Kontrollpunkte können überall platziert werden. Zerstörbarer Kontrollpunkt: Die Feinde haben die Option, die Kontrollpunkte anstelle des Spielers anzugreifen, wenn sie nicht beschützt werden.- Auf Fertigkeiten basierender Kampf. Keine Charakterentwicklung und keine Beute.Wer sich selbst ein Bild vom Spiel machen will, findet bei Steam auch eine kostenlose Demo.Letztes aktuelles Video: Reveal Trailer