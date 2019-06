Solasta: Crown of the Magister: Licht, Vertikalität und Würfel: Taktik-Rollenspiel für PC in Entwicklung - 4Players.de

"Vertikalität: Solasta ist eine dreidimensionale Welt, keine Abfolge flacher Karten. Die Schauplätze können auf unterschiedliche Weise erkundet werden, beispielsweise durch Klettern, Fliegen, Teleportieren, Kriechen, durch das Entdecken von Geheimpassagen oder den Fall durch instabile Untergründe. Im Kampf erlaubt es die Umgebung, Feinde auf verschiedenen Wegen entgegenzutreten.

Teambasiertes Abenteuer: Den Spielern steht eine große Auswahl an Völkern, Klassen und Hintergrundgeschichten zur Verfügung. Werte und Fähigkeiten des Teams werden – dem Tabletop-Vorbild entsprechend – gewürfelt. Alle Gruppenmitglieder sind essenziell, die Abenteuer in Solasta lassen sich nur mit einem funktionierenden Team erfolgreich bestehen.

Taktisches CRPG: Jeder Konflikt kann auf vielfältige Art gelöst werden. Der Mountaineer Fighter stößt Gegner in Abgründe, der Darkweaver Rogue nutzt den Höhenvorteil, um Gegner von Oben niederzustrecken.

Licht: Das Licht ist nicht nur ein Werkzeug, um die Umgebung im Untergrund wahrzunehmen, sondern kann auch als Waffe gegen Drachen und andere Kreaturen genutzt werden. Vorsicht ist geboten, denn Licht verrät die eigene Position.

Entwickelt von Tabletop-Enthusiasten: Tactical Adventures ist ein Team von erfahrenen Tabletop-Spielern und Veteranen der Spieleentwicklung. Mit ihrer Leidenschaft für das Genre setzen sie sich als Ziel, das bestmögliche Taktik-CRPG zu kreieren.

Kickstarter: Spieler haben die Möglichkeit, die Entwicklung zu unterstützen und der Solasta-Community beizutreten. Das Team arbeitet bereits jetzt an einer ersten Demo zum Spiel."

Das unabhängige Studio Tactical Adventures aus Frankreich hat heute sein erstes Projekt angekündigt: das taktische Rollenspiel Solasta: Crown of the Magister für PC (Steam). Das klassische Rollenspiel soll demnächst via Kickstarter angeschoben werden.Das Abenteuer in Solasta: Crown of the Magister beginnt mit der Zusammenstellung des vierköpfigen Teams: Völker, Klassen, Hintergrundgeschichte und Fähigkeiten werden ausgewählt und Attribute sowie Statuswerte wie in einem Tabletop-Vorbild "gewürfelt". Die Entwickler legen großen Wert auf Vertikalität im Level-Design. So können Fernkämpfer auf erhöhten Plattformen positioniert werden, während Diebe in tiefen Schächten und Höhlen ihre Feinde ausspähen. Licht wird derweil als Werkzeug zum Entdecken der Dungeons genutzt - oder als Waffe gegen die Kreaturen der Dunkelheit."Tactical Adventures ist ein kleines Team von Tabletop-Spielern, von denen viele schon seit über 30 Jahren Pen-&-Paper- sowie D&D-Games spielen", so Mathieu Girard, Gründer von Tactical Adventures und Creative Director des Spiels (ehemaliger Mitbegründer der Amplitude Studios). "Wir haben immer davon geträumt, unser eigenes Spiel zu erschaffen. Also haben wir mit der Entwicklung von Solasta begonnen, indem wir die besten Elemente unserer Lieblingsspiele nehmen, darauf aufbauen und diese erweitern. Zusätzlich fügen wir weitere Features hinzu, beispielsweise den Fokus auf Lichtelemente, Vertikalität, teambasierte Abenteuer und Würfelwürfe. Wir nutzen die Regelwerke von Tabletop-Spielen, um die Brücke zwischen Pen-&-Paper und Videospielen zu schlagen."Features (laut Hersteller):