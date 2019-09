Solasta: Crown of the Magister: Kickstarter des Taktik-Rollenspiels mit Würfeln gestartet; Demo verfügbar - 4Players.de

"Vertikalität: Solasta ist eine dreidimensionale Welt, keine Abfolge flacher Karten. Die Schauplätze können auf unterschiedliche Weise erkundet werden, beispielsweise durch Klettern, Fliegen, Teleportieren, Kriechen, durch das Entdecken von Geheimpassagen oder den Fall durch instabile Untergründe. Im Kampf erlaubt es die Umgebung, Feinden auf verschiedenen Wegen entgegenzutreten.

Teambasiertes Abenteuer: Den Spielern steht eine große Auswahl an Völkern, Klassen und Hintergrundgeschichten zur Verfügung. Werte und Fähigkeiten des Teams werden gewürfelt. Alle Gruppenmitglieder sind essenziell, die Abenteuer in Solasta lassen sich nur mit einem funktionierenden Team erfolgreich bestehen.

Taktisches CRPG: Jeder Konflikt kann auf vielfältige Art gelöst werden. Der Mountaineer Fighter stößt Gegner in Abgründe, der Darkweaver Rogue nutzt den Höhenvorteil, um Gegner von Oben niederzustrecken.

Licht: Das Licht ist nicht nur ein Werkzeug, um die Umgebung im Untergrund wahrzunehmen, sondern kann auch als Waffe gegen Drachen und andere Kreaturen genutzt werden. Vorsicht ist geboten, denn Licht verrät die eigene Position.

Entwickelt von Tabletop-Enthusiasten: Tactical Adventures ist ein Team von erfahrenen Tabletop-Spielern und Veteranen der Spieleentwicklung. Mit ihrer Leidenschaft für das Genre setzen sie sich als Ziel, das bestmögliche Taktik-CRPG zu kreieren."

Die Kickstarter-Kampagne von Solasta: Crown of the Magister ist angelaufen. Bis zum 4. Oktober 2019 möchte das unabhängige französische Studio Tactical Adventures mindestens 180.000 Euro zur Finanzierung der Entwicklung des Spiels einnehmen - zur Kickstarter-Website . Zugleich ist auf Steam eine (speziell für die Kickstarter-Kampagne erstellte) Demo erschienen. In der Demo steuert man eine Gruppe aus vier vorgefertigten Charakteren. Die Demo-Spielzeit soll ca. eine Stunde betragen."Ich spiele Tabletop-Games seit mehr als 30 Jahren - Solasta: Crown of the Magister ist etwas, dass ich immer erschaffen wollte. Ich glaube es gibt viele Leute, die ebenso der Meinung sind, dass diese Tabletop-Erfahrung bisher noch nicht richtig im Videospielkosmos angekommen ist. Wir versuchen genau das zu erreichen", so Mathieu Girard, Gründer von Tactical Adventures und Creative Director des Spiels. "Mit der spielbaren Demo möchten wir den Spielern zeigen, dass wir mit ihrer Hilfe ein würdiges Taktik-RPG mit Würfeln und Entscheidungen abliefern können. Ich hoffe, dass sie unseren Enthusiasmus teilen."Das Abenteuer in Solasta: Crown of the Magister beginnt mit der Zusammenstellung des vierköpfigen Teams: Völker, Klassen, Hintergrundgeschichte und Fähigkeiten werden ausgewählt und Attribute sowie Statuswerte wie in einem Tabletop-Vorbild "gewürfelt". Die Entwickler legen großen Wert auf Vertikalität im Level-Design. So können Fernkämpfer auf erhöhten Plattformen positioniert werden, während Diebe in tiefen Schächten und Höhlen ihre Feinde ausspähen. Licht wird derweil als Werkzeug zum Entdecken der Dungeons genutzt - oder als Waffe gegen die Kreaturen der Dunkelheit.Letztes aktuelles Video: Spielszenen-TrailerFeatures: