Solasta: Crown of the Magister: Taktik-Rollenspiel mit Dungeons-&-Dragons-Lizenz ist finanziert - 4Players.de

Das Finanzierungsziel von Solasta: Crown of the Magister auf Kickstarter wurde erreicht - ebenso wie die ersten beiden Zusatzziele (neue Ranger-Klasse, neuer Lawkeeper-Background). Aktuell haben 4.905 Unterstützer 194.774 Euro für das vor Kurzem mit einer offiziellen Dungeons-&-Dragons-Lizenz ausgestattete Taktik-Rollenspiel vom französischen Entwickler Tactical Adventures zugesagt. Die Kampagne endet am 4. Oktober 2019. Der Zeitraum für die kostenlose Pre-Alpha-Demo auf Steam wurde bis zum 18. Oktober verlängert. Hier ein Blick auf die nächsten Zusatzziele:Spielbeschreibung der Entwickler: "Die dynamische und mysteriöse Welt von Solasta bietet eine komplett neue Art der vertikalen Spielweise. Umgebungen und Schauplätze werden dabei zum strategischen Element: So können Fernkämpfer auf erhöhten Plattformen positioniert werden und Diebe spähen in tiefen Schächten und Höhlen ihre Feinde aus. Licht wird als Werkzeug zum Entdecken der Dungeons genutzt - oder als Waffe gegen die Kreaturen der Dunkelheit. Solasta ist ein teambasiertes Abenteuer, in dem jeder Charakter in der Kampagne eine unersetzliche Rolle hat. Der Spieler muss die jeweiligen Stärken und Schwächen seines Teams zu seinem Vorteil ausnutzen, um erfolgreich zu sein."Letztes aktuelles Video: Spielszenen-Trailer