Solasta: Crown of the Magister: Video zeigt Charaktererstellung und Kampfsystem des Taktik-Rollenspiels

Tactical Adventures haben ein neues Video zu Solasta: Crown of the Magister veröffentlicht, das die Charaktererstellung und das Kampfsystem des für PC ( Steam ) in Entwicklung befindlichen Taktik-Rollenspiels näher vorstellt:Letztes aktuelles Video: Features TrailerDer Titel wurde letzten Sommer erfolgreich via Kickstarter finanziert und erhielt eine offizielle Dungeons-&-Dragons-Lizenz von Wizards of the Coast (wir berichteten ). Spielbeschreibung der Entwickler: "Die dynamische und mysteriöse Welt von Solasta bietet eine komplett neue Art der vertikalen Spielweise. Umgebungen und Schauplätze werden dabei zum strategischen Element: So können Fernkämpfer auf erhöhten Plattformen positioniert werden und Diebe spähen in tiefen Schächten und Höhlen ihre Feinde aus. Licht wird als Werkzeug zum Entdecken der Dungeons genutzt - oder als Waffe gegen die Kreaturen der Dunkelheit. Solasta ist ein teambasiertes Abenteuer, in dem jeder Charakter in der Kampagne eine unersetzliche Rolle hat. Der Spieler muss die jeweiligen Stärken und Schwächen seines Teams zu seinem Vorteil ausnutzen, um erfolgreich zu sein."